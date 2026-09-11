Das neue Papageien-Paradies eröffnet in Simmering

Am Samstag, den 12. September 2026, eröffnet die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Papageienschutz auf der Simmeringer Hauptstraße 343 offiziell ihr neues Schutzzentrum und jeder ist dazu herzlich eingeladen. Die offizielle Eröffnung verbindet man mit den Tagen der offenen Tür am 12. September und 13. September, jeweils von 13 bis 18 Uhr.

110 gerettete Papageien, Kakadus und Sittiche haben gegenüber dem Wiener Zentralfriedhof ein langfristiges, sicheres Zuhause gefunden. Zuvor war der Verein, die Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz jahrelang als Provisorium in der alten Wirtschaftsuniversität im 9. Bezirk eingemietet. Wegen des drohenden Abrisses stand das Schutzzentrum vor dem Nichts. Die Suche nach einem neuen Quartier gestaltete sich extrem schwierig: Papageien sind hochintelligent, langlebig und vor allem extrem laut – die Rufe mancher Aras erreichen die Lautstärke eines Presslufthammers. Eine Ansiedlung in einem Wohngebiet war daher ausgeschlossen.

Mit dem ehemaligen Gründerzeit-Wirtshaus in Simmering fand der Verein schließlich die perfekte Immobilie. Die Lage im Gewerbegebiet garantiert, dass der tropische Open-Air-Chor keine Nachbarn stört. In monatelanger, größtenteils durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit finanzierter Sanierung wurde das Gebäude entkernt und an die strengen Auflagen für Exoten angepasst. Das Highlight ist die neue Außenanlage: Eine fast 50 Meter lange Freiflugvoliere auf rund 400 Quadratmetern Freifläche erlaubt es den Vögeln, echte Sonnenstrahlen und Wind zu spüren. Der logistisch komplexe Umzug der sensiblen Tiere wurde im Laufe des Sommers erfolgreich abgeschlossen.

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart mit Nadja Ziegler von der ARGE Papageienschutz © Berger

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart besuchte die neuen Räumlichkeiten und liebevoll gestalteten Volieren bereits vorab und war beeindruckt: „Das Papageienschutzhaus leistet mit viel Engagement wichtige Arbeit für den Tierschutz. Ich freue mich, dass die Einrichtung nun in Simmering ein neues Zuhause gefunden hat und wünsche Nadja Ziegler und ihrem Team weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit“

Ein Fest für den Tierschutz

Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Papageienschutz eröffnet morgen, am Samstag, den 12. September, und Sonntag, den 13. September 2026, offiziell ihr neues Schutzzentrum im 11. Bezirk. Jeweils von 13 bis 18 Uhr lädt der Verein zu den Tagen der offenen Tür ein, um diesen Meilenstein für den Tierschutz gebührend zu feiern.

Die Eröffnungsfeierlichkeiten sind auch ein tiefes Dankeschön an die Bevölkerung und die treue Spenden-Community. Besucher haben an diesem Wochenende die seltene Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen einer der modernsten Papageienschutzeinrichtungen Europas zu werfen.

Das Rahmenprogramm verbindet Information mit Festtagsstimmung. Die Experten der ARGE bieten geführte Rundgänge an und klären über die artgerechte Haltung auf. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ein kleiner Flohmarkt und Infomaterialien für Kinder runden das Programm ab. Zudem können sich Interessierte über Patenschaften und ehrenamtliche Mitarbeit informieren, da sich das Zentrum fast ausschließlich privat finanziert.

Alle Infos gibt es auf www.papageienschutz.org