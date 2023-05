Berührende Lesung im CAPE 10 mit Podium-Diskussion

Die gemeinnützige CAPE 10 Stiftung (10.,Alfred-Adler-Straße 1) hat als Ziel, das Leid von unverschuldet in Not geratenen Menschen zu lindern, vor allem, wenn sie krankheitsbedingt in Not geraten sind. Kinder sind hiervon besonders betroffen. In diesem Zusammenhang lädt man am 1. Juni zu einer besonderen Lesung.

Es ist ein Schock, als die junge Mutter erfährt, dass ihr Sohn mit einem seltenen Gendefekt zur Welt gekommen ist. Die Ärzte sprechen davon, dass Theodor nie gehen und sprechen lernen wird. Doch die Mutter gibt die Hoffnung nicht auf. Zusammen schaffen sie das scheinbar Unmögliche. Theodor steht im Alter von fünf Jahren das allererste Mal auf eigenen Beinen.

Diese berührende, persönliche Geschichte hat Autorin Astrid Eldflug in ihrem Buch „FUSSSPUREN – DIE GESCHICHTE VON THEODOR UND DER LÖWENMUTTER“ verarbeitet. Mit schonungsloser Ehrlichkeit erzählt sie in einer gelungenen Mischung aus Emotionalität und Sachlichkeit die bewegenden Geschichten aus dem Alltag mit ihrem behinderten Sohn. Ein Buch über bedingungslose Liebe, das eine neue Perspektive voll Kraft und Zuversicht eröffnen wird. Eine Geschichte, die tief berührt.

Podiumsdiskussion im Anschluss

Nach der Lesung am Donnerstag, 1. Juni um 18.30 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) im CAPE 10, 10., Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien wird über das Gehörte und die Situation im Allgemeinen diskutiert.

Auf dem Podium:

Mag. Doris Schmidauer, Beraterin und Motivatorin

Barbara Stöckl, Ombudsfrau der „Kronen Zeitung“

Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger

Astrid Eldflug, Autorin

Moderation: emUniv.-Prof. Dr. Siegfried Meryn

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten