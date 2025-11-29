“Stille schenken”: Unter diesem Motto wird am Montag, dem 1. Dezember, im Wiener Stephansdom der Beginn des Advents mit einem besonderen Gebetsabend begangen. Von 21 bis 24:00 Uhr wird bei der „Nacht der Stille“ für den Frieden in unserer Welt voller Spannungen gebetet. Prominente Persönlichkeiten werden jeweils ihre Lieblingsstelle mit einem persönlichen Kommentar vortragen, anschließend erklingen Instrumentalstücke auf Harfe und Querflöte, danach folgen zehn Minuten Stille.

Ihre Lieblingsstelle aus der Bibel lesen Bürgermeister Michael Ludwig, der ernannte Wiener Erzbischof Josef Grünwidl, Fernsehmoderatorin Christa Kummer, „LIFE+“-Obmann Gery Keszler, Journalistin Claudia Reiterer, Schauspieler Johannes Silberschneider und Theologin Regina Polak. Besucher sind eingeladen, persönliche Anliegen auf einen Zettel zu schreiben, nach vorne zum Altar zu bringen und einen Zettel mit ermutigenden Worten mitzunehmen. Interessierte können jederzeit kommen und gehen.

Der Eintritt zum Gebetsabend ist selbstverständlich kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Auftakt zur Advent-Aktion „Stille schenken“

Mit der „Nacht der Stille“ wird die Advent-Aktion „Stille schenken“ eingeläutet. Seit fünf Jahren lädt die Initiative dazu ein, täglich zehn Minuten still zu werden, innezuhalten und jenen, die es im Leben schwer haben, Gutes zu wünschen. Dazu eingeladen sind alle Menschen, egal ob gläubig oder nicht. „Entweder mit einem wohlwollenden und positiven Gedanken oder direkt an Gott gerichtet: Mit einem Dank oder einer Bitte für Menschen, die Hilfe brauchen, wird unser Denken und unser Handeln inspiriert und neu belebt“, so die Initiatoren.

Weitere Informationen unter www.stilleschenken.com