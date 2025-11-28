An jedem Adventsonntag finden im Tiergarten Schönbrunn spannende Kinderführungen statt, die jeweils einem besonderen Thema gewidmet sind. Den Auftakt macht am 30. November die erste Adventführung zu den „tierischen Weltmeistern“. Besucht werden unter anderem die Geparde, die schnellsten Landsäugetiere, sowie die Wasserschweine als größte Nagetiere der Welt. Am 7. Dezember dreht sich alles um die Frage, wie unterschiedlich Zootiere den kalten Winter verbringen – von Sibirischen Tigern bis zu Orang-Utans. Unter dem Motto „Hoch aus dem Norden“ geht es am 14. Dezember weiter. Auf dem Rundgang beobachten die Kinder Eisbären, Arktische Wölfe und Rentiere. Am 21. Dezember stehen schließlich die „Krippentiere” – Schafe, Ziegen und Rinder – im Mittelpunkt.

Infos zu den Kinderführungen:

Startzeit: 14:30 Uhr

Treffpunkt: Infocenter Kassa Hietzing

Dauer: 1 Stunde

Kosten: nur Tiergarteneintritt; die Führung ist kostenlos.

Hinweis: Eine erwachsene Begleitperson ist erforderlich. Keine Anmeldung notwendig!

Countdown fürs Christkind

Der 24. Dezember ist für Kinder besonders aufregend und ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn hilft dabei, die Zeit von 9 bis 16 Uhr und damit bis zur Bescherung zu überbrücken. Im Tiergarten Schönbrunn wird der Weihnachtstag schon ab dem Vormittag spannend: Beim Beobachten der Fütterungen von Mähnenrobben, Pinguinen und weiteren tierischen Bewohnern vergeht die Zeit wie im Flug. In der Adventwerkstatt in der Tiergarten ORANG.erie können die Kleinen zudem kreative Weihnachtsgeschenke basteln – von Schneeeulen aus Tannenzapfen über Engerl bis hin zu Wackel-Schneemännern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und das Angebot ist im Tiergarten-Eintritt inkludiert.