Besuch im Haus Hofmannsthal

Bezirksvorsteher Erich ­Hohenberger und Ema Dumani, Landstraßer Kulturkommissions-Vorsitzende, besichtigten mit Brygida Waz-Ciezarek vom Haus Hofmannsthal die neu gestalteten Räume des Kulturzentrums in der Reisnerstraße 37. Ab sofort können Interessierte vor Ort wieder das Leben Hugo von Hofmanns­thals erkunden oder bei einer der vielen Veranstaltungen dabei sein. Nächster Termin ist am 27. 9. (19.30 Uhr) die festliche Eröffnung der Ausstellung zum „85er“ der Kammersängerin Gundula Janowitz. Am 29. 9. (19.30 Uhr) folgt der Lite­raturabend „Jüdischer Witz – ­Jüdische Weisheit“. Infos: haus-hofmannsthal.jimdofree.com