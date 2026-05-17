Die warmen Tage bringen neues Leben in die Gassen der Inneren Stadt und die Wollzeile wird dabei zur Bühne für gelebte Nachbarschaft. Die Grätzloase lädt dazu ein, den öffentlichen Raum bewusst zu nutzen, innezuhalten und miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Mai rückt sie Bewegung, Begegnung und ein entspanntes Miteinander in den Mittelpunkt.

Sommer in Bewegung: Gemeinsam aktiv im Grätzl

Am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, verwandelt sich die Grätzloase „Wo Wien Zeit lebt“ von 15 bis 16 Uhr in einen kleinen Fitness-Treffpunkt unter freiem Himmel. „Helga und ihre lustige Bewegungsgruppe“ laden zum unkomplizierten Mitmachen ein, ohne Anmeldung und offen für jedes Alter. Spontane Dehnübungen, leichte Gymnastik oder einfach ein paar gemeinsame Schritte: Hier geht es weniger um Leistung als um Freude an der Bewegung.

Das Besondere daran ist die Atmosphäre. Zwischen Altbaufassaden und Stadttrubel entsteht ein Raum, in dem Freude und Gemeinschaft im Vorderrund stehen, geplaudert und gemeinsam geschwitzt wird. Sollte der Andrang größer sein, zieht die Gruppe kurzerhand weiter zum nahegelegenen Dr.-Karl-Lueger-Platz.

Ein Ort zum Bleiben: Die Grätzloase als Treffpunkt

Seit 2022 ist die Grätzloase fixer Bestandteil der Wollzeile und aus dem Grätzlleben kaum mehr wegzudenken. Initiiert vom Einkaufsstraßenverein IG Kaufleute Wollzeile, dient sie im Alltag als kleine Insel der Entschleunigung: zum Durchatmen, Lesen, Austauschen oder einfach zum Beobachten des bunten Treibens.

Gerade in einem dicht bebauten Bezirk wie der Inneren Stadt schafft sie Raum für Begegnung und stärkt das nachbarschaftliche Miteinander. Nachhaltigkeit und Lebensqualität gehen hier Hand in Hand, ganz im Sinne einer lebenswerten Stadt. Wer mag, kann seine persönlichen Eindrücke festhalten. Fotos aus der Grätzloase sind willkommen und werden gerne geteilt, einfach an innere-stadt@la21.wien schicken. So wächst die Idee eines gemeinsamen, lebendigen Grätzls auch digital weiter.

21. Mai 2026, 15-16 Uhr

Treffpunkt: Grätzloase in der Wollzeile 35, 1010 Wien

Die Veranstaltung in der Grätzloase Wollzeile ist Teil der Initiative „Wir schaffen gutes Klima“ des Grätzllabors Innere Stadt.