Gemeinsam feiern im Herzen Wiens

Am 2. Juni verwandelt sich der Arkadenhof im Wiener Rathaus in einen lebendigen Treffpunkt für Begegnung und Miteinander. Zwischen 11.30 und 17 Uhr erwartet Besucher ein vielfältiges Programm bei freiem Eintritt. Musik, Tanz und abwechslungsreiche Bühnen-Acts sorgen für Unterhaltung, während zahlreiche Stationen zum Mitmachen einladen. Ziel ist es, Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenzubringen und Barrieren im Alltag sichtbar abzubauen.

Information, Austausch und Mitmachen

Neben dem Unterhaltungsprogramm liegt ein besonderer Fokus auf Information und persönlichem Austausch. Zahlreiche Wiener Organisationen sowie Selbsthilfegruppen präsentieren ihre Angebote und stehen für Gespräche bereit.

Besucher erhalten Einblicke in Unterstützungsangebote, Freizeitmöglichkeiten und Initiativen, die ein selbstbestimmtes Leben fördern. Gerade dieser direkte Dialog macht das Fest zu einem wichtigen Impulsgeber für mehr Verständnis und gegenseitige Wertschätzung.

Starkes Zeichen für Inklusion in Wien

Das Fest der Begegnung ist Teil einer langfristigen Initiative zur Förderung eines inklusiven Miteinanders in der Stadt. Bereits bei der Premiere im Jahr 2024 nutzten rund 700 Menschen die Gelegenheit, sich zu vernetzen und gemeinsam zu feiern.

Auch heuer soll wieder ein offener Raum entstehen, in dem Vielfalt sichtbar und erlebbar wird. Ergänzend dazu sensibilisieren Informationsangebote und mediale Projekte für die Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderungen und zeigen Wege zu einem barrierefreien Alltag auf.

Wer vorbeikommt, erlebt nicht nur ein abwechslungsreiches Fest, sondern wird Teil einer Gemeinschaft, die Vielfalt als Stärke begreift. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeischauen und mitfeiern!

Jede*r für Jede*n – Fest der Begegnung

2. Juni 2026, 11.30-17 Uhr

Wiener Rathaus, Arkadenhof, 1010 Wien

Freier Eintritt!

wig.or.at/jeder-fuer-jeden

