,,Das Brigittenauerische setzt sich aus dem Herzlichen, dem Bodenständigen und a bissl an Schmäh zusammen‘‘, so Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm, die bei ihrer Eröffnungsrede die Brigittenauer Seele erklärte. Sie zeigte sich auch stolz auf ihre Unternehmerinnen und Unternehmer, die viel zum Aufschwung des 20. Bezirks beitragen.

Medical-Trophäen

Die begehrten Trophäen im Bereich der Bezirks-Medical-Awards gingen an das Diagnosezentrum und die Tierklinik Brigittenau sowie die Häuser zum Leben Brigittenau, die gleich mit sieben Vertretern auf der Bühne erschienen – und bewiesen, wie gut die Stimmung an ihre Wirkungsstätte ist: ,,Bei uns gibt’s wöchentlich jede Menge an Feiern.‘‘

Großartige Business-Sieger

Manuela Schwarz von MS Installationen nahm überglücklich den Award für den Sieg in der Kategorie Kleinbetriebe in Empfang und begründete das Geheimnis seines Firmen-Erfolgs: ,,Wir gehen auf die Kunden persönlich zu, nicht nur über WhatsApp oder Mails. Wir suchen den direkten Kontakt.‘‘ Bei den Mittelbetrieben triumphierte die MAGMAG Group mit Christian Klement, der mit seinem Unternehmen unter anderem die Wiener Weihnachtsdörfer, den Wiener Opernsommer und die Klangwelle Laxenburg ausrichtet. Und bei den Großbetrieben ging ,Gold‘ an die MILLENNIUM City, für die Center-Manager Matthias Franta höchstpersönlich den Pokal übernahm. ,,Wir wollen, dass wir für unsere Kundinnen und Kunden das zweite Wohnzimmer sind.‘‘ Über 14 Millionen Besucher jährlich beweisen, dass dieses Vorhaben eindrucksvoll gelungen ist!

Gewinner-Liste der Brigittenau-Awards 2025

Bezirks Medical Awards

Tierklinik Brigittenau

Diagnosezentrum Brigittenau

Häuser zum Leben Brigittenau

Bezirks Award Barrierefreiheit

Hartlauer

Kleinbetriebe

1. Platz: MS Installationen

2. Platz: Polly Eis

3. Platz: Etera Immobilien

Mittelbetriebe

1. Platz: MAGMAG Group

2. Platz: HOCH4 Erlebniswelt

3. Platz: Wojtek Installationen

Großbetriebe

1. Platz: MILLENNIUM City

2. Platz: Kwizda Pharmahandel

3. Platz: Teamneunzehn

©Stefan Burghart