Spätestens mit der Opening Ceremony am 10. Mai am Turquoise Carpet beginnt offiziell das große ESC-Spektakel. Bereits jetzt ist die Eurovision-Stimmung in der Stadt spürbar: Fahnen, Events und zahlreiche Aktionen sorgen für internationales Flair in Wien.

Insgesamt wurden 95.000 Tickets für die neun Shows verkauft. Fans aus 75 Ländern reisen nach Wien, besonders viele Besucher:innen kommen laut EBU aus Deutschland, Großbritannien und der Schweiz. Damit erwartet die Stadt das größte Live-Publikum seit Jahren.

Bürgermeister Michael Ludwig betont die Bedeutung des Mega-Events für die Stadt:

„Der ESC bringt die Stadt zusammen: als Bühne der Vielfalt, der Offenheit und des Miteinanders.“

10.000 „Vienna Experience Bags“ werden verlost

Ein besonderes Highlight ist die sogenannte „Vienna Experience Bag“. Insgesamt 10.000 limitierte schwarze Turnbeutel im offiziellen ESC-Design werden unter Ticketbesitzer:innen verlost. Noch bis 10. Mai können Fans online teilnehmen.

Die Bags enthalten unter anderem ein exklusives Booklet mit 35 Vorteilsangeboten, die „Discounts Only“-Version der Vienna City Card mit mehr als 200 Ermäßigungen sowie spezielles ESC-Merchandise wie Lanyard, Armband und Trinkbecher. Zusätzlich gingen rund 800 Bags an die Volunteers des Eurovision Song Contest.

Abgeholt werden können die Gewinne in der Tourist Info am Albertinaplatz oder im Eurofan House im Wien Museum.

Quiz, App und digitale ESC-Challenges

Auch digital setzt Wien heuer neue Maßstäbe. Beim Online-Quiz „12 Tage, 12 Fragen, 12 Punkte“ nahmen rund 8.500 Fans teil – vor allem aus Deutschland und Großbritannien. Als Hauptpreis winkte eine Reise für zwei Personen zum ESC-Finale inklusive Hotelaufenthalt und Vienna City Cards. Gewonnen hat ein Teilnehmer aus London.

Zudem wird die WienTourismus-App „ivie“ während des ESC zur offiziellen Host City App. Dort finden Besucher:innen Infos zu Hotspots, Fanzonen und Events sowie interaktive Challenges rund um den Eurovision Song Contest. Bis Ende Mai können Fans dabei ihr ESC-Wissen testen und Preise gewinnen.

Auch auf Instagram und TikTok setzt der WienTourismus auf Eurovision-Content – etwa mit ESC-Live-Walks durch die Stadt.

Welcome Desks und großes Rahmenprogramm

Von 2. bis 17. Mai verstärkt der WienTourismus außerdem seinen Gästeservice mit insgesamt sechs Welcome Desks – unter anderem am Hauptbahnhof, am Flughafen Wien und im Eurofan House.

Mit „Vienna OffStage“ wird die ganze Stadt zur ESC-Bühne: Akkreditierte Medienvertreter:innen und Delegationen können aus 111 kostenlosen Erlebnissen wählen. Das Angebot reicht von Workshops und Stadtführungen bis hin zu Aktivitäten in den Wiener Weinbergen.

ESC-Koordinator und WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner sieht Wien damit international bestens aufgestellt: