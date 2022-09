Sind Sie der nächste Bezirkskaiser?

Das Moderatoren-Duo Robert Sommer und Hans Steiner als Quizmaster: Was wissen Sie über Ihr Grätzel? Was über Geschichte und Zahlen des Bezirks? Melden Sie sich an und gewinnen Sie!

Es ist eine Art Millionen-Show – denn zu Wien und seinen 23 Bezirken gibt es Millionen spannende Themen! Wenn Sie über Ihr ­eigenes Grätzel und auch die anderen Teile der Stadt gut informiert sind, dann ­machen Sie zwischen 19. und 22. Oktober bei der Lebenslust-Messe in der Halle A der Wiener Messe beim großen Quiz des Wiener Bezirks­blatts mit – und zwar:



Täglich um 12:45 Uhr auf der Showbühne!



ANMELDEN

Die Moderatoren Robert Sommer und Hans Steiner, auch bekannt als „Kultduo Hansi & Bobby“, stellen den Teilnehmern auf der Showbühne spezifische Fragen aus den Bereichen Kommunales, Politik, Wirtschaft, Geschichte, Sport usw.: Kennen Sie etwa die Größe ihres Bezirks? Oder den Namen des Bezirks­vor­stehers des Nachbarbezirks? Oder in welchem Grätzel das Stadion der Vienna steht und wie alt es ist? Dann melden Sie sich bitte direkt beim Stand des Wiener Bezirksblatts in der Messe an. Oder – und das ist noch besser – melden Sie sich gleich hier an! Sie kommen anschließend in den Lostopf und auf der Bühne, live vor Ort, wird dann gezogen, wer zur Wahl zum Bezirkskaiser antreten darf.



TOLLE PREISE WARTEN

Den Gewinnern winkt nicht nur der offizielle Titel „Bezirkskaiser“, es warten auch zahlreiche wertvolle Preise: Der jeweilige Tagessieger erhält einen tollen Kurzurlaub im Alpenhotel Gösing, die Zweitplatzierten dürfen sich über verschiedene Gutscheine, die Dritten über ­Bücherbons sowie ein Exemplar von Robert Sommers ­satirischem Meisterwerk „Der SexOH!loge“, auf Wunsch natürlich auch mit Widmung. Also wozu noch warten? Gleich mitmachen!

ALLES LEBENSLUST

Mittwoch, 19. bis Samstag, 22. Oktober 2022

täglich von 9-17 Uhr

Messe Wien, Halle A, U2 Station Messe-Prater

Ermäßigte Tageskarte für WBB-Leserinnen und Leser, statt 9 Euro an der Messekassa:

€ 5,50 im Vorverkauf mit Promocode „WBB“ auf www.lebenslust-messe.at/tickets

€ 5,50 an der Messekassa mit ausgeschnittenem Ermäßigungsgutschein aus dem WBB