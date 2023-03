Bezirksvertretung: Das sind die Beschlüsse

Bei der aktuellen Bezirksvertretungssitzung wurden mehrere wichtige Beschlüsse getroffen. Unter anderem wird der 16A verlängert und die Untermeidlinger Straße saniert. Wir stellen alle sechs Projekte im Detail vor.

Masterplan Gehen

Dabei geht es um eine Evaluierung der bestehenden Infrastruktur für Fußgänger mit dem Ziel, Maßnahmen zur Verbesserung umzusetzen. Masterplan wird in Zukunft eine der fachlichen Grundlagen für Straßenbauprojekte im Bezirk sein. „Jeder von uns beginnt und beendet jeden Weg als Fußgänger. Darum ist es wichtig das Meidlinger Fußwegenetz zu verbessern“, so Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Sanierung der Untermeidlinger Straße und Umgestaltung der Eglseegasse

Die Untermeidlinger Straße wird beginnend mit diesem Jahr saniert: Die Fahrbahn wird erneuert, die Baumscheiben vergrößert und ein neuer Radweg kommt. Die Eglseegasse wird nach einer erfolgreichen Bürgerbeteiligung verkehrsberuhigt und begrünt.

Resolution für eine bessere Anbindung des Wildgartens

Die Bezirksvertretung sprach sich einstimmig für eine Verlängerung des 16A bis Wildgarten/Rosenhügel aus. Zusätzlich sollen die Intervalle verdichtet werden. Damit hätten die Bewohner des neuen Stadteils eine klimafreundliche Alternative für ihre Wege. Bezirksvorsteher Zankl: „Schon bei der Flächenwidmung haben wir uns für eine bessere Anbindung für den Wildgarten ausgesprochen. Jetzt wird es Zeit, dass die Wiener Linien diese umsetzen!“

Rote Box – Periodenarmut bekämpfen

Für viele Frauen stellt der Kauf von Monatshygieneprodukten eine finanzielle Belastung dar. Viele von Armut betroffene Frauen können sich diese nicht leisten und müssen mit ungeeigneten Mitteln improvisieren. Dies kann zu erheblichen Gesundheitsrisiken führen. Die Rote Box gewährleistet freien Zugang zu Monatshygieneprodukten. Die Stadt soll prüfen, ob das Projekt „Rote Box“ auch in Meidling umgesetzt werden kann.

Aktualisierung des Schulwegplans für die VS Rothenburgstraße 1

Das Grätzl rund um die Volksschule Rothenburggasse ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Unter anderem befindet sich das „Southgate“ an der Ecke Altmannsdorfer Straße und Sagedergasse im unmittelbaren Einzugsgebiet. Dies bedeutet, dass auch von dort Kinder in die Rothenburgschule gehen. Die neuen Gegebenheiten sind im aktuellen Schulwegplan nicht vorgesehen. „Für die Sicherheit der Kinder ist eine Anpassung notwendig.“, betont der Bezirksvorsteher.

Bürgerversammlung anlässlich der Flächenwidmung im Bereich Stachegasse

Betreffend eines möglichen Bauvorhabens im Bereich Stachegasse 22-28 schwirren seit einiger Zeit diverse Gerüchte durch den Bezirk. „Uns ist es wichtig, hier als Vermittler zwischen betroffenen Anrainern und zuständigen Dienststellen zu fungieren. Darum haben wir die Abhaltung einer Bürgerversammlung beschlossen.“, berichtet Zankl nach der Sitzung. Bei dieser Versammlung soll durch Experten umfassend über die mögliche Auswirkungen zukünftiger Projekt auf die Bevölkerung informiert werden.