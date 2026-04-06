Von April bis Oktober 2026 lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) in Kooperation mit dem MILA Mitmach-Supermarkt zum Tauschtreff Meidling. An fünf Terminen im MILA Mitmach-Supermarkt in der Vivenotgasse 29 tauschen Nachbarn gut erhaltene Haushaltsgegenstände ganz ohne Geld. Die Veranstaltungsreihe macht nachhaltigen Konsum im Alltag erlebbar und stärkt das Miteinander im Grätzl. Mit dem Tauschtreff Meidling wird ein Projekt des Wiener Klimateams umgesetzt.

Küchengeräte, Wohnaccessoires, Zimmerpflanzen, Werkzeug sowie Spiel- und Freizeitgeräte: Beim Tauschtreff Meidling wechseln funktionstüchtige Dinge aus Haushalt und Wohnung unkompliziert ihre Besitzerinnen und Besitzer. Das Prinzip ist einfach: Gebrauchtes wird sinnvoll weitergegeben, Nützliches kostenlos mitgenommen. „Initiativen wie der Tauschtreff Meidling zeigen, wie sozialer Klimaschutz im Alltag funktioniert: Weniger Ressourcenverbrauch, weniger Müll und mehr soziales Miteinander. Ich freue mich, dass wir mit dem Klimateam-Projekt den Wünschen der Meidlingerinnen und Meidlingern nachkommen können,“ so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Zusammenkommen, tauschen und weiterverwenden – so können nachhaltig Ressourcen geschont und Geld gespart werden. Gleichzeitig entsteht ein Ort des Miteinanders und des Austausches, bei dem jede Person profitiert!“ so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Bezirksvorsteher Wilfried Zankl betont: „Das Wiener Klimateam zeigt, wie viele gute Ideen direkt aus der Bevölkerung kommen. Der Tauschtreff ist ein schönes Beispiel dafür, wie Klimaschutz im Alltag funktionieren kann – durch Teilen, Tauschen und ein starkes Miteinander im Bezirk.“

Die Termine

Der erste Tauschtreff Meidling findet am Freitag, 17. April 2026, von 15 bis 18 Uhr statt. Ohne Voranmeldung können funktionsfähige und saubere Gegenstände in einer Menge mitgebracht werden, die in einen Wäschekorb oder ein Lastenfahrrad passt. Als zusätzliches Angebot ist an diesem Termin die mobile Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt des Vereins Radlcheck vor Ort. Besucher können kleinere Reparaturen selbst durchführen und erhalten praktische Tipps zu Wartung und Sicherheit ihres Fahrrads.

Freitag, 17. April 2026 – Auftakt mit Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt

Freitag, 12. Juni 2026

Freitag, 28. August 2026

Freitag, 25. September 2026

Freitag, 16. Oktober 2026 – mit mobiler Problemstoffsammlung der MA 48

jeweils von 15 bis 18 Uhr

Ort: MILA Mitmach-Supermarkt, Vivenotgasse 29, 1120 Wien

Alle GB*Angebote zum Teilen, Tauschen und Leihen: gbstern.at/teilen-tauschen-leihen