BFI Karrieretag: So geht’s beruflich nach oben

Wer beruflich durchstarten, sich neu orientieren oder einfach mehr aus seinem Berufsleben machen möchte, sollte sich den 17. September vormerken.

Unter dem Motto „Ich will mehr vom Leben!“ lädt das BFI Wien von 14 bis 19.30 Uhr zum großen Karrieretag am Alfred-Dallinger-Platz 1 in Wien-Landstraße. Der Eintritt ist kostenlos.

Beratung trifft Karriere

Vor Ort dreht sich alles um Aus- und Weiterbildung sowie neue berufliche Perspektiven. Besucher können sich individuell beraten lassen, ihre Bewerbungsunterlagen von Recruiting-Profis checken lassen und sich ein professionelles Bewerbungsfoto inklusive Touch-Up sichern.

Für Fragen rund um Ausbildung, Neuorientierung, Finanzierung und Fördermöglichkeiten stehen zahlreiche Experten bereit. Mit dabei sind unter anderem das BFI Wien, die FH des BFI Wien, das AMS Wien, die AK Wien und der waff.

Wissen für den Berufsalltag

Ein Schwerpunkt des Karrieretags sind vier kostenlose Powersessions. Dabei geht es um Themen, die im Berufsleben immer wichtiger werden: Alexander Degenhart zeigt, wie Künstliche Intelligenz bei Bewerbungen unterstützen kann. Lisa Gruber gibt Tipps für den professionellen Umgang mit Konflikten, Yvonne Zahn verrät, wie erfolgreiches Netzwerken mit Persönlichkeit gelingt, und Marie-Sophie Mayerhofer-Pogats widmet sich den Grundlagen moderner Führung.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind allerdings begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Ausbildung gewinnen

Auch Sparfüchse kommen auf ihre Kosten: Beim exklusiven Messerabatt erhalten Besucher 200 Euro Rabatt auf ihre nächste Aus- oder Weiterbildung ab einem Kurspreis von 650 Euro.

Zusätzlich wartet ein Gewinnspiel mit einem besonders attraktiven Hauptpreis: Zu gewinnen gibt es die persönliche BFI-Wien-Traumausbildung im Wert von bis zu 5.000 Euro sowie weitere Preise.