Seit Dezember 2025 führt Dzemaludin Imamovic den Billa Markt in der Landstraße am Franzosengraben 17. Der erfahrene Manager, der seit 2013 Teil der Billa-Familie ist, eröffnet damit seinen ersten Markt als Kaufmann. Auf rund 800 m² Verkaufsfläche erwartet die Kunden ein vielfältiges Angebot und ein motiviertes 25-köpfiges Team.

Ein Supermarkt mit persönlicher Handschrift

Dzemaludin Imamovic bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch persönliche Ideen in seinen Markt ein. „Die Zufriedenheit meiner Kunden und meines Teams ihaben höchste Priorität“, erklärt Imamovic. Besonders im Grätzl rund um den Franzosengraben, das durch hohe Laufkundschaft wie viele Büroangestellte und Stammkunden geprägt ist, legt er daher Wert auf gesunde Snacks und Mittagsangebote wie eine Salat- und Vitaminbar.

Ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln ist dem selbstständigen Kaufmann ein großes Anliegen: Obst, Gemüse und Gebäck mit kleinen Schönheitsfehlern werden über die BILLA Rettersackerl weiterverwertet, überschüssige Lebensmittel gehen an die Caritas.

„Ich freue mich sehr, mit der Unterstützung von Billa den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und meine eigenen Ideen zu verwirklichen.”

Dzemaludin Imamovic

Vielfältiges Sortiment und starke Nachbarschaft

Das Sortiment im Billa Markt Imamovic reicht von Klassikern bis zu beliebten Eigenmarken und regionalen Spezialitäten. Besucher finden unter anderem Kaffee von der Röstwerkstatt Korneuburg, Köstlichkeiten von Frey Delikatessen und Hink Wien. Ergänzt wird das Angebot durch internationale Süßigkeiten im Snack Shop.

Das Team von 25 Mitarbeitern, viele von ihnen schon vor der Übernahme im Markt tätig, kennt die Vorlieben der Nachbarschaft genau und berät kompetent bei jedem Einkauf. Barrierefreier Zugang, über 35 Parkplätze und E-Ladestationen sorgen für zusätzlichen Komfort.

Billa Kaufleute Modell: Regional und selbstständig

Mit Dzemaludin Imamovic zählt Billa nun 40 Kaufleute in ganz Österreich. Das einzigartige Modell ermöglicht es ihnen, Märkte individuell zu gestalten und eng mit lokalen Betrieben vor Ort zu kooperieren. Billa unterstützt dabei mit umfassender Expertise und Know-how. Ab 2026 können sich auch externe Interessierte erstmals für das Kaufleute-Modell bewerben können.

BILLA Team Imamovic

Franzosengraben 17, 1030 Wien

Öffnungszeiten: Mo.-Fr., 7.15–19.30 Uhr, Sa., 7.15–18 Uhr

billa.at