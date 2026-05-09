Das Erfolgsformat tourt durch Österreich und macht auch in Wien mehrere Stopps. Statt lauter Boxen bekommen die Gäste kabellose Funkkopfhörer und entscheiden selbst, ob sie zu House, HipHop, Pop oder 90s Sound feiern wollen. Drei Kanäle, zwei DJs und ein Publikum, das gleichzeitig tanzt und doch jeder in seinem eigenen Sound versinkt – genau das macht den Reiz aus.

Die City wird zum Kopfhörer-Dancefloor

In Wien legt die Silent Disco Beach Tour gleich mehrfach an und verteilt ihre Energie auf bekannte Hotspots in der Stadt. Am 29. Mai in der Strandbar Herrmann, wo Sand unter den Füßen und Beats im Ohr die perfekte Mischung aus Sommerfeeling liefern. Weiter geht’s am 27. Juni hoch hinaus ins JO&JOE Rooftop – hier trifft Skyline auf Soundtrack der Extraklasse.

Am 8. August kehrt die Tour erneut zur Strandbar Herrmann zurück, bevor am 5. September ein weiterer Stop am Donaukanal folgt. Ob Afterwork, Date-Night unter Sternen oder spontaner Wochenend-Rave: Die Silent Disco Beach Tour 2026 liefert das passende Setting für alle, die Sommer nicht nur erleben, sondern auf ganz eigene Art auch hören wollen.

Silent? Gefühlt alles andere als leise!

Der Name täuscht: Still ist hier gar nichts. Sobald die Kopfhörer aufgesetzt werden, kippt die Realität in ein intensives Sound-Erlebnis, das fast schon intim wirkt. Jeder entscheidet selbst, welcher Kanal gerade läuft, während nebenan jemand im gleichen Moment zu einem anderen Beat tanzt.

Wer kurz die Kopfhörer abnimmt, erlebt eine überraschende Szene: Menschen, die synchron feiern, lachen und mitsingen, scheinbar ohne Musik. Eine fast surreale Sommerkulisse, die sich irgendwo zwischen Festival, Club und Strandparty einpendelt. Besonders in Wien, wo urbane Sommernächte und Outdoor-Spots ohnehin Hochkonjunktur haben, trifft das Konzept genau den Nerv der Zeit.

Tickets sind online erhältlich und kosten im Vorverkauf rund 12 Euro, an der Abendkassa 14 Euro. Wer sich also einen Platz im Kopfhörer-Universum sichern will, sollte nicht zu lange warten!

Termine:

29.5.2026: Strandbar Herrmann, 1030 Wien

27.6.2026: JO&JOE Rooftop, 1150 Wien

8.8.2026: Strandbar Herrmann, 1030 Wien

5.9.2026: Strandbar Herrmann, 1030 Wien