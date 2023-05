Biofalken im Anflug auf Meidlinger Markt

Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch in die Nähe gebracht wird?

So könnte man das Angebot von Roland Schimpf und Anna Mazura beschreiben. Sie bewirtschaften einen kleinen Bio-Betrieb in Falkenstein in Niederösterreich. „Neben der Produktion und Direktvermarktung von Gemüse, Kräutern und Beeren möchten wir den Menschen die Natur in Verbindung mit kleinteiliger Landwirtschaft näherbringen.“ Im wahrsten Sinne des Worts.

Bio auf Bestellung

Ab 20. Mai wird es die Früchte ihrer Felder bei ihrem Stand am Meidlinger Markt direkt und auch auf Vorbestellung zum Abholen geben. Alle Infos: http://www.biofalken.net