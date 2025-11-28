Im BioLIFEstyleShop dreht sich alles um hochwertige, natürliche Produkte. Besucherinnen und Besucher finden hier eine große Auswahl an gesunden Müslis, Crunchies, Müsliriegeln sowie netten Geschenk- und Lifestyle-Accessoires.

Besonders beliebt derzeit: die Adventkalender, die mit kreativen und hochwertigen Inhalten überraschen.

Öffnungszeiten

Der neue Shop hat an sechs Tagen die Woche geöffnet:

Montag bis Freitag: 9.30–18.30 Uhr

Samstag: 10.00–16.00 Uhr

Damit bietet er genügend Zeit, um gemütlich zu stöbern und Neues zu entdecken.

Exklusives Bezirksblatt-Zuckerl: Minus 10 Prozent Rabatt

Alle Wiener Bezirksblatt-Leserinnen und -Leser dürfen sich über ein besonderes Angebot freuen: Wer beim Bezahlen das Stichwort „Friends“ nennt, erhält 10 Prozent Rabatt auf den Einkauf.

Die Aktion gilt selbstverständlich auch für unsere Wiener-Bezirksblatt-Kundinnen und -Kunden – etwa im Rahmen des Kund*innen-Newsletters.