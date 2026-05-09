Künftig sorgen 22 neue Bäume und Hochsträucher für angenehmen Schatten an heißen Tagen. Für eine höhere Aufenthaltsqualität sorgen 560 m² Grünflächen, 14 neue Fahrradbügel, Blumenbeete mit integrierten Sitzen sowie ein zentral gelegenes Wasserspiel. Der Boden wird auf einer Fläche von 2.640 m² durch helle, versickerungsfähige Pflastersteine entsiegelt.

Großräumiger Umbau

Neben dem Josef-Matthias-Hauer-Platz werden auch die angrenzende Albertgasse und die Skodagasse (jeweils bis zur Florianigasse) in die Umgestaltung miteinbezogen. Der Platz wird zudem verkehrsberuhigt: Die Abbiegespuren in die Josefstädter Straße fallen weg. Ein neu errichteter Fahrradweg neben den Straßenbahnschienen ermöglicht das sichere Queren mit dem Drahtesel.

Historische Entscheidung

Bezirksvorsteher Martin Fabisch freut sich über die historische Entscheidung: “Mit der Umgestaltung zum Dorfplatz setzen wir um, was wir den Menschen versprochen haben. Nun entsteht im Herzen der Josefstadt ein zentral gelegener Ort, der verkehrsberuhigt und begrünt wird, an dem die Menschen zusammenkommen können und der Platz für Straßenkonzerte oder Bauernmärkte bietet.”

75 % für Umgestaltung

Seit 15 Jahren wird die Umgestaltung des Josef-Matthias-Hauer-Platzs im Bezirk intensiv diskutiert. 2025 fand eine bezirksweite Befragung statt: 75 Prozent wünschten sich mehr Bäume und Begrünungen.