Am 4. und 5. April 2026 heißt es in der Verkehrsmuseum Remise wieder: Bitte einsteigen ins Ostervergnügen! Die Wiener Linien verwandeln das Museum in der Landstraße in einen fröhlichen Abenteuerspielplatz für Familien mit Eiersuche, Oldtimern und jeder Menge Überraschungen. Zwischen 10 und 18 Uhr wartet ein Programm, das kleine Öffi-Fans genauso begeistert wie ihre Eltern.

Selfies mit Osterhase WiLi

Hier wird Ostern zur Rundfahrt der besonderen Art: Statt im Garten verstecken sich die bunten Eier zwischen historischen Straßenbahnen. Während die Kinder auf Schatzsuche gehen, gibt’s für die Großen nostalgische Einblicke in die Wiener Verkehrsgeschichte, spannend und garantiert nicht alltäglich. Kreativstationen laden zum Basteln und Malen ein, während der beliebte Osterhase „WiLi“ für Selfies bereit steht und für Schmunzeln und strahlende Kinderaugen sorgt.

Öffis einmal selbst lenken

Einmal selbst am Öffi-Steuer sitzen – davon träumen viele, in der Remise wird’s möglich. Die U-Bahn- und Bussimulatoren lassen kleine und große Gäste in die Rolle von Öffi-Lenkern schlüpfen. Wer danach eine Pause braucht, macht es sich am Osterhasen-Lümmel-Rasen gemütlich oder steigt in die Kaffeehaus-Bim ein. Für hungrige Entdecker gibt’s eine feine Osterjause, die Energie für die nächste Runde liefert.

Spritztour mit Oldtimer-Bim

Bei der Ostermärchen-Stunde (12.30 und 14 Uhr) wird’s fantasievoll, während die Suche nach dem Goldenen Osterei um 11 und 15 Uhr für Nervenkitzel sorgt. Wer fündig wird, darf sich über ein Wiener-Linien-Goodie freuen. Für großes Vergnügen sorgen die beliebten Oldtimerfahrten zwischen 12 und 17 Uhr, im Halbstundentakt geht’s auf nostalgische Spritztour. Tickets gibt es direkt vor Ort. Und weil Ostern ohne kleines Geschenk nur halb so schön ist, lohnt sich ein Abstecher in den Fanshop: Von witzigen Mitbringseln bis zu stylischen Öffi-Accessoires ist alles dabei.

4. & 5. April, 10-18 Uhr

www.wienerlinien.at/verkehrsmuseum-remise