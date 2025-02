Blick durch die Linse: Fotoklub Naturfreunde 11 feiert Jubiläum

Mit einer feierlichen Vernissage wurde die Sonderausstellung des Simmeringer Fotoklubs Naturfreunde 11 im Huma Eleven gestern eröffnet. Bis Mitte März präsentieren die engagierten Fotografen ihre Werke.

Anlässlich seines 95-jährigen Bestehens stellt der Fotoklub Naturfreunde 11 seine besten Arbeiten aus. Von beeindruckenden Landschaftsaufnahmen über urbane Impressionen bis hin zu filigranen Makrofotografien – die gezeigten Bilder verdeutlichen das künstlerische Engagement der Klubmitglieder. „Unsere Bilder sollen die Besucher inspirieren, ihre Umgebung mit neuen Augen zu sehen – sei es die Natur vor der Haustür oder die Architektur unserer Stadt”, erklärt Robert Rapf vom Fotoklub. Die Ausstellung gibt einen vielseitigen Einblick in die Welt der Fotografie und zeigt faszinierende Perspektiven auf Natur, Stadt und Detailaufnahmen.

Eröffnung mit prominenten Gästen

Zur Vernissage am 10. Februar kamen zahlreiche Gäste, darunter Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, Fotografie-Enthusiasten und Mitglieder des Klubs. In einer angenehmen Atmosphäre nutzten die Besucher die Gelegenheit, die Werke aus nächster Nähe zu betrachten und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Auch Center-Managerin Sabine Dreschkay zeigte sich begeistert: „Das Huma Eleven ist nicht nur ein Ort des Einkaufens, sondern auch ein Treffpunkt für die Menschen in Simmering. Wir freuen uns, mit dieser Ausstellung einem lokalen Verein eine Bühne zu bieten.“

Treffpunkt für Fotobegeisterte

Noch bis Mitte März ist die Ausstellung während der Center-Öffnungszeiten kostenlos zugänglich. Die Fotografen des Klubs sind regelmäßig vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung. Der Fotoklub Naturfreunde 11 wurde 1929 von fotobegeisterten Mitgliedern der Naturfreunde Simmering gegründet und ist seither eine feste Institution in der Wiener Fotoszene. Neben Fotoausstellungen im 11. Bezirk organisiert der Klub Lichtbildvorträge, Fotospaziergänge und Workshops. Die Sonderausstellung im Huma Eleven bietet nun einen aktuellen Einblick in die Arbeit der engagierten Fotografen.

www.foto11.at

www.huma-eleven.at