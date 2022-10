Blink-182 live im September 2023 in Wien

Zum ersten Mal seit fast zehn Jahren kommen Blink-182 wieder in alter Besetzung zusammen. Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barke gehen gehen auf ihre größte Welttournee und gastieren in Wien. Das Konzert in Wien findet am 20. September 2023 in der Wiener Stadthalle statt.

Einflussreichste Punkband der 90er

Seit ihren bescheidenen Anfängen vor fast dreißig Jahren, als sie in einer Garage in San Diego zu spielen begannen, haben blink-182 weltweit über fünfzig Millionen Alben verkauft, das Publikum von Adelaide bis Zürich begeistert und sich zu einer der prägenden Rockbands ihrer Generation entwickelt. Die New York Times schrieb: „Keine Punkband der 90er Jahre war einflussreicher als blink-182.“ Obwohl blink-182 bereits viele Platin-Tonträger und Erfolgssingles vorweisen können, freuen sie sich auf ihr 10. Studioalbum. Mit DeLonge, der nach fast einem Jahrzehnt zurückkehrt, können sich die Fans auf eine magische Bühnenshow freuen, die das Trio über die Jahre hinweg stets geboten hat. Mit ihrem neuen Album, das 2023 erscheinen soll, realisieren blink-182 einen weiteren Schritt in eine gemeinsame Zukunft.

Presale und Vorverkauf

Der reguläre Kartenvorverkauf startet mit Montag, 17. Oktober ab 10:00 Uhr (z.B. hier). Wer sich aber vor allen anderen Fans Tickets für das blink-182 Konzert in Wien sichern möchte, kann dies im Presale (hier).