Wenn sich der Schlosspark Grafenegg im Mai in eine weitläufige Bühne für Design, Lifestyle und Kulinarik verwandelt, wird schnell klar: Hier geht es um mehr als eine klassische Messe. Rund 15.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche bieten Inspiration von Outdoor-Living über Garten bis hin zu Mobilität und Handwerk.

Mehr als 300 Aussteller präsentieren ihre Ideen – eingebettet in die einzigartige Kulisse von Schloss, Park und Architektur. Besucher flanieren durch liebevoll gestaltete Designlandschaften, verkosten Weine regionaler Winzer und entdecken Trends für Zuhause.

1+1-Aktion für die Messe

Für WBB-Abonnenten wird der Besuch jetzt noch lohnender: Mit der 1+1-Aktion für die Design Days kommt man zu zweit – zahlt aber nur ein Ticket.

👉 Einlösbar unter: www.design-days.at/kombi

Perfekt also für einen spontanen Frühlingsausflug mit Freunden oder Familie.

Electric Garden: Star-DJ als Highlight

Ein besonderes Highlight wartet gleich zum Auftakt: Am Freitag, 8. Mai 2026, bringt Star-DJ Alle Farben den Wolkenturm zum Beben.

Der international gefeierte Künstler – mit über 2,5 Milliarden Streams und Auftritten auf den größten Festivalbühnen der Welt – sorgt für ein energiegeladenes Open-Air-Erlebnis aus Sound, Licht und Emotion.

Unterstützt wird er von Peter Sax & Band, die mit Saxophon, Vocals und elektronischen Beats für die perfekte Einstimmung sorgen.

1+1 auch fürs Konzert

Auch für das Konzert gibt es ein starkes Angebot:

👉 1+1-Aktion für Alle Farben Tickets: Mit dem Code „1PLUS1“ beim Checkout sichern sich WBB-Leser zwei Tickets zum Preis von einem.

👉 Tickets unter: www.design-days.at/alle-farben/

Ein zusätzlicher Bonus: Das Konzertticket gilt gleichzeitig als Eintrittskarte für die Messe am selben Tag.

Genuss, Wein & Design zum Mitnehmen

Neben Design und Musik kommen auch Genießer voll auf ihre Kosten. In den prunkvollen Räumen des Schlosses laden rund 20 Wagram-Winzer zur Verkostung – ein Erlebnis, das bereits im Ticketpreis inkludiert ist.

Auch Mobilität wird erlebbar: Neue Modelle können vor Ort nicht nur bestaunt, sondern gleich getestet werden.