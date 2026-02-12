Wenn draußen noch der Winter graue Spuren hinterlässt, entfalten sich in den Glashäusern der Blumengärten Hirschstetten tropische Träume. Mehr als 30 internationale Aussteller verwandeln die Gewächshäuser in eine Bühne für eine der faszinierendsten Pflanzenfamilien der Welt: die Orchideen. Ein Pflichttermin für Blumenliebhaber, Orchideen-Fans und alle, die sich frische Ideen holen wollen.

Exotische Schönheiten: vom Nebelwald zur Fensterbank

Von Mittwoch, 25. Februar, bis Sonntag, 1. März 2026, lädt die Wiener Orchideengesellschaft gemeinsam mit den Wiener Stadtgärten zur Internationalen Orchideenausstellung. Täglich von 9 bis 18 Uhr kann man in Greenhouse 1 und 2 eine sorgfältig kuratierte Auswahl seltener, exotischer und dekorativer Arten bestaunen – darunter spektakuläre Nebelwald-Orchideen, filigrane Schmetterlingsorchideen und botanische Raritäten aus allen Kontinenten.

Die Ausstellung gilt als eine der schönsten Orchideenschauen Europas und lockt jedes Jahr Fachpublikum ebenso wie neugierige Pflanzenfans an. Die floristischen Arrangements zeigen Orchideen nicht nur als Topfpflanzen, sondern als echte Gestaltungselemente, die tropischen Mini-Landschaften oder kunstvolle Blüteninstallationen entstehen lassen.

Beratung und Markt: Orchideenwissen zum Mitnehmen

Wer selbst Orchideen kultiviert oder damit beginnen möchte, bekommt vor Ort wertvolle Tipps. Expert:innen der Wiener Stadtgärten beraten kostenlos, praxisnah und gut verständlich zu Standort, Substrat und Bewässerung. Blühtricks unterstützen dabei, dass die hübschen Blumen auf der Fensterbank, oder im Wintergarten gut gedeihen.

Im Marktbereich gibt es Pflanzenraritäten, Sukkulenten, hochwertiges Zubehör, Fachliteratur und sogar Schmuck mit Orchideenmotiven zu kaufen – perfekt für Sammler und alle mit grünem Daumen. Auch kulinarisch ist vorgesorgt. Im Gastrobereich von Greenhouse 2 laden Speisen und Getränke zur Stärkung ein.

Internationale Orchideenausstellung

25. Februar bis 1. März 2026, täglich 9–18 Uhr

Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien

Eintritt: Erwachsene € 8, Senioren € 7, Gruppen ab 15 Personen € 6 pro Person, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre gratis

Hinweis: Hundeverbot (Assistenzhunde ausgenommen)

www.orchideenausstellung-wien.at