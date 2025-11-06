Bücher, die sich nicht mehr verkaufen lassen, werden nicht entsorgt, sondern zu Rohmaterial für kreative Collagen. So entsteht ein Projekt, das Nachhaltigkeit und Kunst auf charmante Weise miteinander verbindet.

Wenn Bücher Kunst werden

Der Glue Club Vienna, gegründet 2022, ist längst zu einem Fixpunkt in der Wiener Kreativszene geworden. In seinem Studio treffen sich regelmäßig Künstler:innen, Anfänger:innen und Interessierte, um gemeinsam mit Schere und Klebstoff ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Statt Pinsel und Farbe kommen hier alte Buchseiten, Zeitschriften, Stoffe und Textilien zum Einsatz – alles, was sich schneiden, kleben und kombinieren lässt. Durch die Zusammenarbeit mit Bookbot erhält der Club nun eine neue Inspirationsquelle: beschädigte Bildbände, veraltete Reiseführer oder abgegriffene Romane finden so ein zweites Leben.

„Für uns sind das keine Papierleichen, sondern eine Schatzkammer an Bildern, Farben und Geschichten, die in unseren Collagen weiterleben“

…sagt Alexandra Brenner, Gründerin des Glue Club Vienna.

Auch Bookbot sieht in der Kooperation einen logischen Schritt. „Unsere Bücher leben weiter – manchmal als Lektüre, manchmal als Kunstwerk.“

…so Marilena Himmelreich, Sprecherin des Unternehmens.

Tag des offenen Studios am 8. November

Wie aus alten Buchseiten und Stoffresten beeindruckende Kunst entsteht, können Interessierte am 8. November beim Tag des offenen Studios im Glue Club Vienna selbst erleben.

Im Mittelpunkt steht die Wiener Künstlerin Barbara Weiland, die in ihrem Workshop „Mit Nadel und Faden“ zeigt, wie persönliche Erinnerungsstücke und Papier zu einzigartigen Mixed-Media-Collagen verschmelzen.

Neben kreativen Einblicken erwartet Besucher:innen auch ein kleiner Kunstmarkt mit Originalwerken, Kunstdrucken, Postkarten, DIY-Sets und Vintage-Rahmen.

Tag des offenen Studios

📅 Samstag, 8. November, 12:00 – 16:00 Uhr

📍 Studio a², Horvathgasse 13–15/4/1, 1160 Wien

💸 Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich