Die aktuelle Ansiedlungsbilanz der Wirtschaftsagentur Wien zeichnet ein beeindruckendes Bild. Nie zuvor entschieden sich so viele internationale Unternehmen für die Bundeshauptstadt als Standort für ihre betriebliche Tätigkeit. Wien punktet mit stabilen Rahmenbedingungen, einer dynamischen Technologieszene und einem Umfeld, das Innovationen gezielt fördert. Das macht sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar.

Wachstumsschub für Standort und Arbeitsmarkt

2025 verzeichnete Wien 224 internationale Neuansiedlungen aus 49 Ländern, die Vertrauen in die Standortqualität gelegthaben. Die Unternehmen lösten Investitionen von rund 525 Millionen Euro aus und schufen 1.682 neue Arbeitsplätze. Damit steigt die Zahl der neu entstandenen Jobs im Jahresvergleich um über 80 Prozent.

Die wirtschaftlichen Effekte wirken auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Die Wirtschaftsagentur prognostiziert für ganz Österreich eine zusätzliche Wertschöpfung von etwa 750 Millionen Euro. Unternehmen aus Deutschland, Ungarn und Italien gehören weiterhin zu den stärksten Investorengruppen, während IT, Software, Telekommunikation, Handel und unternehmensnahe Dienstleistungen den Branchenmix dominieren.

Technologiebranchen als Treiber des Aufschwungs

Die Dynamik in technologieorientierten Feldern zeigt sich besonders deutlich. Mit 60 Neuansiedlungen in IT, Software und Telekommunikation erlebt Wien einen Tech-Boom, der die internationale Wahrnehmung der Stadt weiter stärkt. Ein prominentes Beispiel ist Bybit EU, die weltweit zweitgrößte Kryptobörse. Sie wählte Wien wegen des verlässlichen regulatorischen Umfelds und der starken Innovationsunterstützung. Die Wirtschaftsagentur begleitete die Ansiedlung umfassend von der digitalen Standortberatung bis zu Services des Expat Centers mit.

Gleichzeitig zeigt das Startup Willow Stories, dass Wien auch visionären jungen Unternehmen ein ideales Umfeld bietet. Das internationale Gründerteam setzt auf eine digitale Plattform für Erinnerungen an Verstorbene, ein innovatives Geschäftsmodell, das im Wiener Startup-Ökosystem rasch Fuß fassen konnte.

Internationale Strategie zeigt positive Wirkung

Der Erfolg ist kein Zufall. Die Wirtschaftsagentur Wien investiert gezielt in globale Vertriebs- und Marketingaktivitäten, um Unternehmen weltweit zu erreichen. Mit verlässlichen Strukturen, einem starken Ökosystem und direktem Zugang zum EU-Binnenmarkt präsentiert sich Wien als stabiler Hafen für neue Investitionen.

Die enge Kooperation zwischen Wirtschaftsagentur Wien und Austrian Business Agency bietet internationalen Firmen einen einfachen Einstieg in den Lokalmarkt. – Ein Faktor, der 2025 maßgeblich zum Rekordergebnis beitrug. Diese strategische Standortpolitik schafft Innovation, Wachstum und neue Arbeitsplätze und positioniert Wien zugleich stärker als moderne Technologiemetropole.

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