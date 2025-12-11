„Die Zukunft der Rohstoffgewinnung ist nachhaltig und innovativ.“

…betont CEO Ernst Grissemann beim feierlichen Opening.

Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe im Fokus

Die BPG Group hat sich auf die Entwicklung „grüner“ Rohstoffprojekte spezialisiert. Herzstück der Arbeit ist die Rückgewinnung von Kupfer, Gold und Silber aus historischen Bergbauabfällen – ein Ansatz, der nicht nur Ressourcen schont, sondern auch neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnet.

Über 140 hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nahmen an der Eröffnungsfeier teil und informierten sich über die Technologie, die Europas Weg hin zu einer nachhaltigen und unabhängigen Rohstoffversorgung unterstützen soll.

Mission: Aus Rückständen werden Werte

„Unsere Mission ist es, umweltschädliche Bergbaurückstände in wertvolle Vermögenswerte und strategische Metalle zu transformieren“, erklärt Grissemann. Dass diese Vision auch in der Praxis funktioniert, zeigt ein aktuelles Projekt: Anfang Juni setzte die BPG Group ein wegweisendes Industrievorhaben im Sultanat Oman um.

Grissemann ergänzt: „Wir haben das Ziel, Rohstoffe neu zu denken. Das mag theoretisch klingen, ist aber zukunftsorientiert – und erfolgreich.“

Warum Wien? Ein Standort mit Strahlkraft

Für ein international tätiges Unternehmen wie die BPG Group ist der Standort entscheidend. Robert Stiedl, Head of Communications und Public Affairs, erklärt, warum die Wahl auf die Bundeshauptstadt fiel:

„Wir sind ein österreichisches Unternehmen und stolz darauf. Deshalb war immer klar, dass unser Headquarter in Österreich entsteht. Und wo, wenn nicht in Wien, sollte sich ein global agierendes Unternehmen ansiedeln, das auf Vernetzung, Erreichbarkeit und internationale Reichweite angewiesen ist?“