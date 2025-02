Generationswechsel in der Brigittenau: Erich Valentin tritt nicht mehr an

Paukenschlag in der Politik-Szene: Gemeinderat Erich Valentin tritt nicht mehr an. Das hat er dem Wiener Bezirksblatt exklusiv verraten.

Nach 27 Jahren „Netto-Zeit” im Gemeinderat hatte Erich Valentin schon damit spekuliert, nicht mehr zu kandidieren – ein brutaler Überfall während eines beruflichen Aufenthalts in Brüssel und schweren Verletzungen am linken Arm gaben endgültig den Ausschlag: Der beliebte SPÖ-Politiker tritt bei der Wahl am 27. April nicht mehr an! „Es wird noch ein langer Heilungsprozess”, verriet Valentin dem Wiener Bezirksblatt bei einem Hintergrundgespräch in der Osteria Allora am Wallensteinplatz. Die SPÖ-Liste im Bezirk für Wien im 20. Bezirk führen Filip Worotynski und Yvonne Rychly an.

Als Kommunikationsberater weiterhin beruflich aktiv

Als Brigittenauer Parteichef bleibt Erich Valentin aber im Amt – und der hemdsärmelige Politiker wird in dieser Funktion alles unternehmen, dass die Sozialdemokraten ihr Wahlergebnis ausbauen können und Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm klar gewinnt. „Ich persönlich mache dann auch als selbstständiger Kommunikationsberater beruflich weiter”, erzählt Valentin.