Zum zweiten Mal öffnen der Eis-Greissler in Krumbach auch in der kalten Jahreszeit ihre Pforten und laden ab sofort und bis zum 11. Jänner 2026 zu einem abendlichen Spaziergang durch eine spektakuläre Lichterwelt. Herzstück des „Lichterglanz Spektakel“ ist der 1,5 Kilometer lange Lichterweg, der mit 300 Figuren und interaktiven Lichtinstallationen, manche davon bis zu 8 Meter hoch. Neben dem Lichterweg setzen der Eis-Greissler auf aktive Wintererlebnisse zum Mitmachen. Eine 700 Quadratmeter große Eislauffläche lädt zu Pirouetten und gemütlichen Runden ein. Der Eislaufplatz, die Eislauf-Show sowie der Schuhverleih (solange der Vorrat reicht) sind im Eintrittspreis ab 14 Euro inkludiert. Internationale Profi-Eisläufer geben nicht nur Einblicke in ihre Kunst, sondern zeigen in mehrmals täglich stattfindenden Shows spektakuläre Choreografien.

Ein weiteres Highlight ist der 5D-Winterfilm im Flying Theater. Bewegte Sitze, Wind-, Wasser- und Lichteffekte sowie der Duft von Lebkuchen machen den Ausflug ins „Winterkino“ zu einem multisensorischen Erlebnis für alle Altersgruppen – weit über einen klassischen Kinobesuch hinaus.

Wintermarkt, Spezialitäten und Erlebnispark

Kulinarisch zeigt sich die Eis-Greissler-Welt von ihrer winterlichen Seite. Im Kulinarik-Stadl und im Kaffeehaus werden winterliche Schmankerln serviert, ergänzt um eigens kreierte Wintereissorten wie Vanillekipferl, Lebkuchen, Bratapfel, Hafer-Mandel-Zimt und – brandneu in dieser Saison – „geröstete Mandel“. Entlang des Rundwegs sorgen Punschstände mit süßen und pikanten Köstlichkeiten für zusätzliche Stärkung. Der Hofladen lädt darüber hinaus zur Verkostung und zum Einkauf von regionalen Produkten aus der Buckligen Welt ein.

Alle weiteren Infos unter www.eis-greissler.at