„Der Bücherschrank am Margaretenplatz war einer der ersten in Wien. In seinen 14 Jahren war er weit mehr als ein Regal voller Bücher. Er ist ein Zeichen lebendiger Nachbarschaft“, erklärt Bezirkschef Michael Luxenberger. Jetzt wurde der Schrank umgestaltet – und soll symbolisch für die Neubelebung des Margaretenplatzes stehen. Am 27. November wird deshalb auch ab 17 Uhr zur Eröffnung des Bücherschranks geladen. Eine passende Gelegenheit für alle aus der Nachbarschaft, zusammenzukommen und sich auszutauschen.

Bei der Feier wird nicht nur der Bezirksvorsteher vor Ort sein, sondern auch der Initiator des neuen Bücherschranks und Gründer des Schlossquadrats Stefan M. Gergely: „Bücher vereinen Bildung und Unterhaltung – beides sollte für alle frei und jederzeit zugänglich sein. Ganz in diesem Sinne stelle ich diesen Bücherschrank unter den Leitsatz: ‚Lesen und lesen lassen‘.“

Rahmenprogramm

Neben der Enthüllung des Bücherschranks erwartet die Besucher:innen auch ein vielfältiges Programm. Schauspielerin Katharina Stemberger wird vor Ort aus „Unterirdisch schön. Drachen in Margareten“ lesen. Live-Musik bringt gute Stimmung – und auch die Einschaltung der Weihnachtsbaum-Beleuchtung ist geplant. Für kulinarische Highlights sorgt das Schlossquadrat. Einfach vorbeikommen, schmökern und mitfeiern!