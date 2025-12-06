Ein lauer Sommerabend, leise raschelnde Blätter über deinem Kopf, eine sanfte Brise und der Vorhang öffnet sich unter alten Platanen: So fühlt sich Kultur mitten in der Stadt an. Das „Theater im Park”, vor sechs Jahren als kreative Antwort auf harte Lockdowns ins Leben gerufen, ist heute fester Bestandteil des Wiener Kultursommers. Schon 2025 brachte der Privatgarten des Palais Schwarzenberg rund 140 Veranstaltungen für Tausende Kulturfans hervor. Nun nimmt die siebente Saison 2026 Fahrt auf, und sie verspricht opulent, abwechslungsreich und voller Schmäh zu werden.

Sommertradition im Grünen: Bühne unter Platanen

Seit der Gründung 2020 bietet das „Theater im Park” ein unkonventionelles Sommer-Theatererlebnis. Der rund zwei Hektar große parkartige Garten – vis-à-vis der Bühne liegt sogar eine barocke Grotte – ermöglicht ein ganz besonderes Ambiente. Große Reihenabstände, gemütliche Sitzgruppen mit Tischen, die Natur rundum – das macht die Mischung aus Komfort, Sicherheit und Atmosphäre.

„Luftig – lustig – traumhaft schön“, so lautet das Motto und wer einmal einen lauen Sommerabend im „Theater im Park” verbracht hat, versteht, warum. Seit Beginn zählten die Veranstaltermehr als 600 Vorstellungen sowie rund 700.000 Gäste.

Ein Kultur-Mix wie Wien: von Kabarett bis Klassik

Das Programm 2026 ist ein Fest für alle, die in Wien Kultur leben. Auf dem Spielplan stehen Klassiker und Neuentdeckungen gleichermaßen. Neben den Eigenproduktionen „Sommernachtstraum“ und „Venus & Jupiter“ von Michael Niavarani finden sich Kabarett-Highlights wie Alex Kristan („50 Shades of Schmäh“), Hazel Brugger („Good Evening Europe“, nur mehr Restkarten!), Comedy mit Omar Sarsam („Stimmt!“) oder satirische Abende mit Gery Seidl („Eine Runde Seidl“). Auch Multitalente wie Mnozil Brass, Musik von Wiener Comedian Harmonists oder romantisch-klassische Abende mit Solisten der Wiener Philharmoniker locken ins Grüne.

Wer’s tiefgründiger mag, kommt mit Veranstaltungen wie „Philosophie unter Platanen“ (mit Michael Köhlmeier & Konrad Paul Liessmann) oder literarisch-künstlerischen Formaten auf seine Kosten. Für Kinder und Familien gibt es unter anderem das Theaterstück „Mogli – Das Dschungelbuch“ oder „Science Busters for Kids“. Das gesamte Spektrum – von Wienerlied über Musical bis Podcast – macht das Theater im Park zum Wiener Kultur-Multiversum unter freiem Himmel.

Praktisch & bequem: von der Anreise bis zu Tickets

Die Anreise ist bequem und umweltfreundlich: Die Straßenbahn (Linie D, Station Plößlgasse) hält direkt neben dem Haupteingang. Wer mit dem Auto kommt, kann die Garage am Schwarzenbergplatz nutzen, die nur wenige Gehminuten entfernt ist. Fahrradständer stehen an der Ecke Prinz-Eugen-Straße/Plößlgasse bereit. Wer den Abend vor oder nach der Vorstellung noch entspannt genießen möchte, reserviert einen Tisch im angrenzenden „Stöckl im Park”. Der Eingang des Restaurants führt direkt ins Theatergelände.

Der Vorverkauf für 2026 läuft bereits, Termine, Infos und Karten sind online auf theaterimpark.at erhältlich. Am Tag der Veranstaltung und Folgetag erhält man mit dem Ticket freien Eintritt ins Museum des Unteren Belvedere. Das Programm wird noch laufend aktualisiert, ein Blick auf die Website lohnt sich vor jedem Ticketkauf. Vorbeischauen, früh reservieren und vom Wiener Sommer verzaubern lassen!