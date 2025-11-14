In andere Rollen schlüpfen und über sich hinauswachsen – in zahlreichen Workshops des Gemeindebautheaters konnten Wiener im September und Oktober dieses Jahres ihre Talente für Tanz, Clownerie oder Schauspiel entdecken. Für 2026 ist ein neues Theaterstück geplant, interessierte Gemeindebau-Bewohner können am 17. November an einem Casting-Workshop im „WienZimmer“ im 21. Bezirk teilnehmen.

Wann: Montag, 17. November, 18 – 21 Uhr

Wo: WienZimmer Gartenstadt im Karl-Seitz-Hof, Jedleseer Straße 66-94 (Ecke Jedleseer Straße/Dunantgasse)

1210 Wien

Ab 16 Jahren. Bitte bequeme Kleidung und Schuhe mitbringen.

Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.

Um Anmeldung wird gebeten unter:

01/24503-25963 bzw. kulturlabor.gemeindebau@wohnpartner-wien.at