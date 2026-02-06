Von fliegenden Artisten bis zu lustigen Karussellfahrten: Der Faschings-Zirkus im Huma Eleven verspricht einen Tag voller Überraschungen, Lachen und magischer Momente. Kinder, Eltern oder Großeltern finden hier ihr persönliches Zirkuserlebnis!

Atemberaubende Shows für Zirkusfans

Der Zirkus-Samstag startet mit spannenden Bühnen-Shows um 10, 12 und 15 Uhr. Zwischen den Acts zeigen talentierte Luftakrobaten um 11, 13 und 16 Uhr ihre spektakulären Einlagen hoch über den Köpfen der Zuschauer. Wer gerne die Magie des Zirkus hautnah erleben möchte, kommt hier voll auf seine Kosten.

Buntes Programm zum Mitmachen

Von 10 bis 17 Uhr ist das Huma Eleven eine Spielwiese für alle Kinder. Beim Kinderschminken verwandeln sich kleine Besucher in Tiger, Prinzessinnen oder Piraten. Eine süße Stärkung gibt es bei der Zuckerwatte-Ausgabe, während das Karussell fröhliche Runden dreht. Beides gegen eine kleine Spende zugunsten von Rat auf Draht.

Darüber hinaus warten Fotopoints, Stelzengeher, Jongleure, Ballonmodellage und Pantomimen auf neugierige Besucher. Kleine Überraschungen an jeder Ecke machen den Tag zu einem unvergesslichen Faschingsabenteuer. Mit seinem abwechslungsreichen Programm ist der Faschings-Zirkus im huma eleven der perfekte Ausflug für Simmeringer Familien, die einen Tag voller Lachen und gemeinsamer Freude erleben wollen. Also: Kostüme an, gute Laune eingepackt und ab in die “Shopping-Manege”!

Faschings-Zirkus im Huma Eleven

7. Februar, 10 bis 17 Uhr

www.huma-eleven.at

