Burlesque Extravaganza: Sinnlicher Glamour zum Valentinstag

Ein unvergesslicher Abend voller Verführung, Akrobatik und Showacts erwartet Gäste am 13. und 14. Februar 2025 im Vindobona. Ob verliebt, verheiratet oder Single – die Burlesque Extravaganza verspricht prickelnde Unterhaltung für alle.

Ein Hauch von Nostalgie, funkelnde Kostüme und mitreißende Musik: Das Valentines Special der Burlesque Extravaganza versetzt die Gäste in die glamouröse Welt vergangener Zeiten. Am 13. und 14. Februar öffnet sich der Vorhang für einen Abend voller Eleganz, Sinnlichkeit und atemberaubender Showeinlagen. Ab 18.30 Uhr beginnt der Einlass mit gastronomischer Bewirtung, bevor um 19.30 Uhr die Vorstellung startet.

Burlesque, Akrobatik und glamouröse Showacts

Die Burlesque Extravaganza zelebriert die Kunst der Verführung: Talentierte Künstler entführen das Publikum in eine Welt voller Sinnlichkeit und Anmut, inspiriert vom Glamour der Goldenen Zwanziger. Doch nicht nur Burlesque-Fans kommen auf ihre Kosten – auch spektakuläre Akrobatiknummern sorgen für Staunen und Gänsehautmomente. Ein besonderes Highlight sind die abwechslungsreichen Showacts, die das Thema Liebe in all ihren Facetten interpretieren. Von musikalischen Darbietungen bis hin zu leidenschaftlichen Tanzeinlagen – das Programm bietet eine Mischung aus Romantik, Eleganz und mitreißender Energie.

Verführerischer Genuss an einem stilvollen Abend

Wer den Abend mit einem exquisiten Dinner abrunden möchte, kann bereits eine Stunde vor Vorstellungsbeginn im hauseigenen Restaurant Platz nehmen. Die Gäste können bis 19 Uhr Speisen bestellen und sich auf einen kulinarischen Auftakt freuen. Auch in der Pause besteht die Möglichkeit, vorab Getränke und Snacks zu reservieren, um den Abend ohne Wartezeit zu genießen. Ob exklusiv oder gesellig – für jeden Besucher gibt es die passende Platzkategorie: Premium-Tische für Paare oder geschlossene Gruppen mit bester Sicht auf die Bühne (Kat. 1); große Gemeinschaftstische für gesellige Gruppen (Kat. 2) und Zweiertische im hinteren Bereich, perfekt für einen intimen Abend (Kat. 3 + 4). Die Burlesque Extravaganza ist die perfekte Gelegenheit, den Valentinstag auf stilvolle und außergewöhnliche Weise zu feiern. Egal, ob mit dem Partner, Freunden oder solo – dieser Abend wird garantiert in Erinnerung bleiben!

Burlesque Extravaganza – Valentines Special

13. und 14. Februar, ab 19.30 Uhr

Das Vindobona

Wallensteinplatz 6, 1200 Wien

Tickets unter vindobona.wien und an der Tageskassa des Theaters.