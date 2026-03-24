Auf den 8 Hektar „Alsegger Rieden“ in Hernals wird von der Gutsverwaltung St. Peter seit vielen Jahren Wein angebaut. Derzeit gedeihen hier die Sorten Grüner Veltliner, Rheinriesling, Weißburgunder und Müller Thurgau besonders gut. Dass die Qualität stimmt, davon kann man sich beim „Pfarrer in Dornbach“ ab Sonntag dem 5. April auch wieder selbst überzeugen. Denn dann hat der Heurigenbetrieb wieder ausg’steckt!

Osterbetrieb

Am Ostersonntag um 17 Uhr findet die traditionelle Speisenweihe mit Msgr. Dr. Karl Engelmann statt. Ab 19 Uhr wird ein Wienerliedabend Rudi Koschelu und Marie-Theres Stickler geboten. Am Samstag den 11.4. wird die Buschenschank ab 19 Uhr als Jazzheuriger mit dem „Nuevo Jazztett” samt Filip Bartenbach musikalische Unterhaltung bieten. Der Wein der Gutsverwaltung kann auch im Hofladen des Klosters während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr erworben werden.

Etwa: Der „Messwein“, ein Wiener Gemischter Satz, trocken mit sehr fruchtigem Aroma, jung, frisch, wienerisch und 13% Alkohol in 0,75 L Flasche um € 12,- . Der „Prälatenwein“ ein Chardonnay, trocken, klar, ausgewogene Säure, Lindenblüten- Honiggeschmack und 13,5 % Alkohol in 0,75 L Flasche oder der „Klassiker“, ein Grüner Veltliner, trocken, hellgelb- grünlich, ausgewogene Säure, Grapefruit- Pfeffergeschmack mit 12,5 % Alkohol in der 0,75 L Flasche um € 12,-.

Nächste Ausstecktermine

Donnerstag, 25.6 bis Sonntag, 5.7.2026, Donnerstag, 27.8. bis Sonntag, 6.9.2026, Samstag, 10.10. bis Samstag, 17.10.2026 und Donnerstag, 26.11. bis Dienstag, 8.12.2026. Öffnungszeiten zu den Aussteckterminen: täglich von 17 bis 23 Uhr. Im Gastgarten ist freie Platzwahl.

Reservierungen für den Innenbereich unter 01 / 486 46 75 oder per E-Mail. Nur Barzahlungen möglich, keine Kartenzahlung!