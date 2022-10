ButterflyBalloons: Wahr gewordene Luftballon-Träume

Name: Silvia Hubeni

Beruf: Selbstständig

Alter: 56 Jahre

Persönliches: Vor acht Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und mein Geschäft eröffnet. Ich liebe es, ich kann mir nichts anderes vorstellen, es war die beste Idee, die ich je hatte!

Mein Ziel: Freude zu verbreiten und Lachen in die Gesichter von Menschen zu zaubern, ist einfach traumhaft! Hier stehen Emotionen an der Tagesordnung. Es wird gefeiert, getratscht, gelacht, es fließen Tränen – sowohl vor Freude, als auch manchmal vor Trauer, aber das ist das Leben. Ich bin sooo dankbar dafür.

Was ich am Dritten mag: Der 3. Bezirk ist sehr zentral, hier gibt es viele Geschäfte, Lokale, Grünflächen, die Öffi-Anbindung passt – einfach toll.

Was mir wichtig ist: Die Umwelt! Ich führe mein Geschäft nachhaltig: Die Latexballons sind biologisch abbaubar und frei von Giftstoffen und die Folienballons sind wiederbefüllbar. Auch die Bänder sind ökologisch.

Motto: Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag!