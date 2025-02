Candlelight-Konzert: Valentinszauber im Kerzenschein

Zum Valentinstag verwandelt sich das Billrothhaus in eine magische Konzertbühne: Das Candlelight-Konzert bringt weltbekannte Liebeslieder zum Strahlen – im Schein Tausender Kerzen.

Was gibt es Romantischeres, als klassische Liebeslieder in einem atemberaubenden Ambiente zu erleben? Genau das bietet das Candlelight-Konzert in Wien: Eine Mischung aus legendären Film-Soundtracks, gefühlvollen Balladen und zeitlosen Klassikern, gespielt vom renommierten Streichquartett Classic Sound Vienna. Die besondere Atmosphäre dieser Konzerte zieht nicht nur eingefleischte Musikliebhaber an, sondern auch all jene, die den Valentinstag mit einem unvergesslichen Erlebnis krönen möchten.

Romantische Melodien im sanften Kerzenschein

Ob Elvis Presleys „Can’t Help Falling in Love“, Celine Dions Oscar-prämiertes „My Heart Will Go On“ oder das verträumte „La Vie En Rose“ von Edith Piaf – das Programm verspricht Gänsehautmomente. Besonders für Filmfans hält der Abend einige Highlights bereit: Songs wie „City of Stars“ aus La La Land oder „A Whole New World“ aus Aladdin entführen in die schönsten Liebesgeschichten des Kinos. Das Konzert dauert rund 65 Minuten und wird ohne Pause gespielt. Gäste haben die Möglichkeit, sich in die romantische Klangwelt fallen zu lassen, während sich der Raum im sanften Licht von unzähligen Kerzen verliert.

Ein außergewöhnliches Konzerterlebnis für alle

Die Candlelight-Konzertreihe hat es sich zur Aufgabe gemacht, klassische Musik in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen – und das weltweit. Ob Vivaldi, Mozart oder Pop-Ikonen wie Queen und Coldplay: Die vielfältigen Programme sprechen ein breites Publikum an. Viele Besucher erleben hier ihr erstes klassisches Konzert, denn die Mischung aus moderner Musik und traditioneller Darbietung sorgt für einen besonderen Zugang zur Welt der Streichinstrumente. Die Veranstaltungsorte sind dabei sorgfältig ausgewählt – in Wien bildet das historische Billrothhaus die perfekte Kulisse für einen Valentinsabend voller Romantik und Nostalgie.

Perfektes Valentins-Event für Verliebte und Musikliebhaber

Candlelight ist mehr als ein Konzert – es ist ein Erlebnis für die Sinne. Freie Platzwahl innerhalb der gebuchten Zone sorgt für entspannte Atmosphäre, während das Zusammenspiel aus Licht, Musik und Emotionen für ein unvergessliches Valentins-Date sorgt. Ob als Geschenk für den Partner, als Überraschung für einen geliebten Menschen oder einfach, um selbst in den Genuss der romantischsten Melodien zu kommen – dieses Konzert verspricht einen Abend voller Magie, Liebe und musikalischer Höhepunkte.

Candlelight: Valentinstagsspecial

13. Februar, 18.30 Uhr

Billrothhaus

Frankgasse 8, 1090 Wien

Tickets von 37 bis 68,50 Euro unter feverup.com

Mehr Informationen zur den Candlelight-Konzerten unter feverup.com/de/wien/candlelight