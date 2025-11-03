Zum 25. mal findet heuer die Weihnachtspake-Aktion der Pfarre statt. Seit der ersten Novemberwoche hängen daher an den Kirchentüren am Bischof-Faber-Platz wieder viele Zettel von Familien und Einzelpersonen, denen mit einem Geschenkpaket von den Spendern ein frohes und glückliches Weihnachtsfest beschert werden soll. Gerade in den derzeit wirtschaftlich so schwierigen Zeiten ist die Aktion ein wichtiger Bestandteil für in Not geratenen Personen und Familien!

Christkind hilft

Die Pakete der Spender werden am Wochenende vom 6. und 7.und 8. Dezember sowie vom 13. und 14. Dezember jeweils vor und nach den Gottesdiensten im Vorraum der Pfarrkirche entgegen genommen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Pakete bis 12. Dezember 2025 während der Woche von 9 bis 12 Uhr im Pfarrsekretariat (Bischof-Faber-Platz 7) abzugeben.

Wunschzettel

Bitte beachten: Der obere Teil des Zettels verbleibt an der Kirchentür und wird nicht abgenommen. Damit soll ein Überblick bewahrt werden, wo die Caritas der Pfarre Gersthof noch unterstützen muss.

Gottesdienst

Den Gottesdienst als Abschluss der Aktion wird in liebgewordener Tradition am Sonntag, 14. Dezember, um 10 Uhr mit Caritas Präsident Msgr. Michael Landau gefeiert! Nähere Informationen zur Paketaktion findet man im Vorraum der Pfarrkirche und an den Infoständern sowie in der Johann Nepomuk Kapelle.