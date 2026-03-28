Nach einem Winter, der sich länger hielt als uns lieb war, steht Wien endlich wieder im Zeichen von Stanitzel, Spachtel und sommerlicher Schleckfreude. Österreichs handwerkliche Eismacher haben offiziell eröffnet und gleich ein neues Saison-Aushängeschild präsentiert: die traditionsreiche, farbenfrohe Sorte Cassata. Und der Eurovision Song Contest in Wien wird auch mit dem Europa-Eis-Hit „Melody“ gekrönt.

Italiens Dessertklassiker wird zum cremigen Saisonstar

Wenn Andrew Nussbaumer und Luca Alberti, Branchensprecher im Fachverband Gastronomie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), im Eissalon Mauß in Ottakring die Saison eröffnen, horchen Eisnaschkatzen aus allen Bezirken auf. Rund 400 heimische Eissalons setzen ab sofort wieder auf meisterhafte Produktion, frische Zutaten und viel Handwerkskunst, um ihre Gäste zu verwöhnen. Heuer krönt die Branche bereits zum 15. Mal das „Eis des Jahres“ und die Wahl fällt auf Cassata, dem Eis-Abkömmling der berühmten Cassata siciliana.

Kandierte Früchte, unterschiedliche Eisschichten und jede Menge Spielraum für kreative Interpretationen machen die Sorte zum perfekten Eissaison-Star. Von 27. April bis 3. Mai 2026 werden die Salons in der „Cassata-Eiswoche“ ihre individuellen Kreationen servieren. Und weil kleine Schleckermäulchen besonders treue Fans sind, folgen ab 29. Juni bis 12. Juli 2026 erneut die beliebten „Kinder-Eiswochen“, in denen Fantasie, Farbe und Spaß die Hauptzutaten sind.

Eis-Hit „Melody“ ehrt ESC und bringt Europa zum Singen

Auch europaweit wurde eine Sorte gekrönt, 2026 trägt sie den klingenden Namen „Melody“ und ist dem Eurovision Song Contest in Wien gewidmet. Der spanische Gelatiere Juanma Guerrero komponierte dafür ein Milch-Ricotta-Eis mit Orangensauce und Pistazien. Eine Kombination, die tatsächlich schmeckt, als würde man ein kleines Konzert genießen.

Neben all den eisigen Genusskreationen ist die Branche auch stark sozial engagiert. Seit rund 25 Jahren unterstützen Österreichs Eismacher die St. Anna Kinderkrebsforschung und haben bisher rund 150.000 Euro gespendet. Auch 2025 kamen wieder über 6.000 Euro zusammen, ein süßer Beitrag mit großer Wirkung. So steht die Eissaison 2026 ganz unter dem Motto: Schlecken, genießen und Gutes tun. Cassata führt dabei den Genuss-Reigen an – cremig, bunt und bereit, Wien zu verführen.