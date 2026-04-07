Mit dem neuen Chancenbonus werden zusätzliche Stellen finanziert. Im 14. Bezirk werden folgende Schulen davon profitieren: Volksschule Diesterweggasse, VS Felbigergasse, VS Hochsatzengasse, VS Lortzinggasse, VS Märzstraße, Mittelschule Deutschordenstraße, MS Lortzinggasse und MS Spallartgasse.

800 neue Planstellen

Insgesamt werden durch den Chancenbonus rund 800 zusätzliche Planstellen geschaffen. Die Schulen können selbst entscheiden, welche Unterstützung sie vor Ort am dringendsten brauchen – etwa zusätzliche Pädagogen, Schulpsychologen oder Sozialarbeiter. Ziel ist es, die Lernbedingungen zu verbessern.

65 Millionen Euro

Volksschulen und Mittelschulen mit besonders vielen Kindern, deren Familien weniger günstige Bildungs- und Startbedingungen haben, erhalten dadurch gezielt mehr Personal und Unterstützung. Insgesamt investiert die Bundesregierung jährlich rund 65 Millionen Euro in das Projekt. “Der Chancenbonus ist ein wichtiger Schritt für mehr Bildungsgerechtigkeit – auch in Penzing”, so Vorsteherin Michaela Schüchner.

Gleiche Chancen für jedes Kind

Angetan vom Chancen-Bonus ist auch Nationalratsabgeordnete Julia Herr: “Wir wollen, dass jedes Kind in Österreich die gleichen Chancen auf ein gutes Leben hat. Bildung ist der Schlüssel dafür. Die SPÖ hat seit Jahren dafür gekämpft, dass der Chancenbonus kommt. Nun wird er Realität und schafft mehr Bildungsgerechtigkeit in Österreich.”