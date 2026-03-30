Jahrelang erfreuten sich die beiden sanften Urzeitriesen im Dumba Park in Tattendorf bei Tausendenvon Familien und Sportbegeisterten im Kletterpark größter Beliebtheit. Davor waren sie mit ihren Artgenossen unter dem Titel „Dinosaurs Alive!“ in über 50 Städten auf Welttournee, von Singapur und Macau bis Oostende (Belgien) und Wiener Neustadt. 2017 fanden die Urzeitbewohner schließlich im Dumba Park in Tattendorf eine neue Heimat.

Für den innovativen Unternehmer Christoph Rahoferist es bereits die zweite Spendenaktion für Licht ins Dunkel. Bei der „Official Tennis Experience“, die 2024 in der Wiener Stadthalle lief, wurden Thomas Musters Pokale zugunsten von LICHT INS DUNKEL um sagenhafte 220.000 € versteigert. „Das war eine tolle Idee, die super funktioniert hat und die bisher höchste Einzelspende erzielt hat“, wie Rahofer erzählt.

„In der Vergangenheit wurden immer wieder sehr originelle und attraktive Objekte zur Versteigerung angeboten, deren Erlös LICHT INS DUNKEL zugutekam. Das reichte vom Oldtimer-Traktor bis zu privaten Wohnzimmerkonzerten, aber lebensgroße Dinosaurier waren bisher noch nie dabei. Wir freuen uns über den Einfallsreichtum unserer Unterstützer und hoffen auf ein tolles Ergebnis, das der Größe der Objekte nahekommt“, wie Mag. Mario Thaler, Geschäftsführer Verein LICHT INS DUNKEL betont.

Jetzt mitbieten

Wer Interesse an einem lebensgroßen Urzeitbewohner hat, der sollte allerdings auch für ausreichend Platz im neuen Zuhause sorgen. Der Diplodocus benötigt eine Aufstellfläche von 19 Meter Länge, 1,5 Meter Breite und 7 Meter Höhe; ebenso viel Platz nimmt der Brachiosaurus ein.

„Es freut uns besonders, wenn wir außergewöhnliche Exponate versteigern dürfen – umso mehr, wenn der Erlös einem guten Zweck zugutekommt“, so Jürgen Blematl, technischer Direktor bei Aurena. Wer für die ORF Spendenaktion Licht ins Dunkel zugunsten österreichischer Familien in Not mitbieten möchte, hat noch bis 11. April auf der österreichischen Online-Versteigerungsplattform www.aurena.at die Gelegenheit dazu.