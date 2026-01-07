Wenn privates Engagement, Kunstleidenschaft und soziale Verantwortung zusammenfinden, entstehen Initiativen mit nachhaltiger Wirkung. Genau das beweisen Gudrun und Wolfgang Galler seit Jahren. Mit einer neuen Online-Charity-Auktion setzen sie ihr langjähriges Engagement für die VinziWerke fort – offen für alle, die Gutes tun möchten.

Neues Auktionsformat für den guten Zweck

Was während der Pandemie als solidarische Idee begann, wächst 2026 zu einem neuen, professionellen Format heran. Gemeinsam mit Philipp Krisper, Geschäftsführer des österreichischen Online-Auktionshauses AtAuktion.at, versteigern Gudrun und Wolfgang Galler persönliche Kunst- und Einrichtungsgegenstände.

Von antiken Möbeln über Teppiche bis hin zu Gemälden namhafter Künstler wie Herbert Wallner, Aldazoro, Terra A., Camelo Hijo oder Wolfgang Galler selbst reicht das vielfältige Angebot. Zehn Prozent des Erlöses gehen direkt an die VinziWerke Österreich, AtAuktion verzichtet dafür vollständig auf seine Gebühren. So wird jedes Gebot zu einem Akt gelebter Solidarität.

Langjähriges Engagement für VinziWerke

Bereits seit 2020 unterstützen die Gallers die VinziWerke mit kreativen Spendenaktionen. Für ihren Online-Marktplatz „Styria Panther Design“ wurden sie als „Köpfe des Jahres“ ausgezeichnet. Auch Projekte wie „Abfall bringt Geld“, bei dem leere Druckerpatronen gesammelt wurden, zeigen, dass Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können. So kann armutsbetroffenen Menschen unkompliziert geholfen werden.

Spenden ermöglichen Hilfe für Betroffene

Die VinziWerke finanzieren ihre rund 40 Einrichtungen großteils über Spenden. In Wien, der Steiermark und Salzburg finden täglich bis zu 450 Menschen ein Dach über dem Kopf, rund 1.700 werden mit Essen versorgt. „Initiativen von Privatpersonen und Unternehmen sind für uns überlebensnotwendig“, betont Geschäftsführerin Nicola Baloch dankbar. Die Charity-Auktion ist daher mehr als ein Kunstereignis: Sie ist ein sozialpolitisches Signal der Mitmenschlichkeit.

Die Online-Charity-Auktion läuft bis Ende April 2026 auf www.atauktion.at. Mitbieten lohnt sich für Sammler, Kunstliebhaber und für alle, die helfen wollen.