Müssen auch die Wiener ohne Google auskommen?

Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren riesige Fortschritte gemacht und beginnt nun, in immer mehr Bereichen unseres Lebens Fuß zu fassen. Eine der vielversprechendsten Anwendungen von KI ist die Verarbeitung natürlicher Sprache, insbesondere im Zusammenhang mit der Suche im Internet.

ChatGPT, Jasper und andere ähnliche Systeme sind Beispiele für moderne Sprachverarbeitungs-KI, die in der Lage sind, menschenähnliche Gespräche zu führen und auf Fragen zu antworten. Diese Technologie ermöglicht es, die Art und Weise, wie wir im Internet suchen und Informationen finden, grundlegend zu verändern.

Google

Derzeit dominiert Google die Suchmaschinenlandschaft und hat einen großen Teil des Suchverkehrs im Internet auf sich vereint. Auch in Wien ist Google die beliebteste Webseite. Millionen von Suchanfragen gibt es dort täglich aus der Bundeshauptstadt. Doch mit der zunehmenden Verbreitung von KI-basierten Systemen wie ChatGPT könnte sich das ändern. Diese Technologie ermöglicht es, Suchanfragen in natürlicher Sprache zu verarbeiten und präzise Antworten auf Fragen zu liefern, was den Bedarf an traditionellen Suchmaschinen verringern könnte.

Die KI-Technologie steckt noch in den Anfängen und es gibt noch viele Herausforderungen zu meistern gibt, bevor sie in der Lage ist, Google oder andere etablierte Suchmaschinen zu verdrängen. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass wir in Zukunft eine größere Verlagerung des Suchverkehrs von traditionellen Suchmaschinen hin zu KI-basierten Systemen wie ChatGPT sehen werden.

Es ist wichtig zu beachten dass diese künstliche Intelligenz unterstützend arbeiten kann und nicht unbedingt verdrängend, die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir dürfen gespannt sein welche Entwicklungen die Zukunft bringen wird.

Potential

Fazit: Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir im Internet suchen und Informationen finden, grundlegend zu verändern. ChatGPT und ähnliche Systeme könnten in Zukunft eine größere Rolle in der Suchmaschinenlandschaft spielen, aber es bleibt abzuwarten, ob sie in der Lage sein werden, Google oder andere etablierte Suchmaschinen zu verdrängen.