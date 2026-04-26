Im Mittelpunkt steht die Münzreihe „Fantastische Fabelwesen“, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen in ihren Bann zieht. Passend dazu hat Thomas Brezina die Geschichte zum Sammelalbum „Im Garten der magischen Fabelwesen“ geschrieben. Besucherinnen und Besucher können in diese Welt eintauchen und dabei Troll, Einhorn, Elfe, Drache und viele weitere mystische Wesen entdecken.

Ein besonderes Highlight: Fans haben vor Ort die Möglichkeit, sich ein persönliches Autogramm von Thomas Brezina zu sichern.

Erlebnisstationen und Mitmachspaß

Das Praskac Pflanzenland verwandelt sich an diesem Nachmittag in eine bunte Erlebniswelt. Zahlreiche Stationen sorgen für Abwechslung und Begeisterung:

Große Fabelwesen als Fotopoints

Kinderschminken für kleine Zauberfans

Geheimnisvolle „Schatzerde“ zum Entdecken

Viele weitere Überraschungen

Ob Familienausflug, Treffen mit Freunden oder ein besonderes Abenteuer für Kinder – hier ist für alle etwas dabei.

Kostenlos und ohne Anmeldung

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gefeiert wird – je nach Wetter – entweder im Freien vor der „PrasKatz“ oder im Gartencenter.

🕞 Wann: Samstag, 9. Mai 2026, ab 14.30 Uhr

📍 Wo: Praskac Pflanzenland, Tulln

Ein Nachmittag voller Magie, Staunen und Gartenzauber wartet – einfach vorbeikommen und verzaubern lassen! ✨