Mit 65 kostenlosen Veranstaltungen und 190 Partnerinnen bietet das Festival ein breit gefächertes Programm für Wienerinnen und Wiener zwischen 18 und 65 Jahren. Im Fokus stehen dabei Zukunftsbranchen wie Technik und Digitalisierung, Klima und Nachhaltigkeit sowie Gesundheit und Soziales. Schon im Vorjahr zog das Festival mit 28.600 Besucherinnen und Besucher ein Rekordpublikum an und gilt als größtes Bildungsfestival Europas.

Vier Etappen quer durch Wien

Neu ist heuer die Tour durch die Bezirke: In vier Etappen macht das Festival Station in ganz Wien – und bringt Beratung und Information direkt zu den Menschen vor Ort.

18.–24. Mai: Bezirke 3, 10, 11, 12, 23

25.–31. Mai: Bezirke 21, 22

1.–7. Juni: Bezirke 13–19

8.–15. Juni: Bezirke 1–9 sowie 20

Der waff (Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds) ist dabei mit Beratung direkt in den Grätzln vertreten.

„Ein Erlebnis, das Chancen sichtbar macht“

Vizebürgermeisterin Barbara Novak betont die Bedeutung des Festivals für den Arbeitsmarkt: Wien könne trotz herausfordernder Zeiten auf steigende Beschäftigung verweisen. Das Future Fit Festival sei daher mehr als nur ein Informationsangebot – es inspiriere und mache berufliche Möglichkeiten greifbar.

Auch Maria In der Maur-Koenne unterstreicht den Mehrwert: Neben klassischen Karrierewegen wolle Wien bewusst auch neue, unkonventionelle Zugänge fördern, damit junge Menschen ihre Stärken entdecken können.

Gaming trifft Berufsorientierung

Ein Highlight für junge Wiener*innen ist die neue waff Gaming Challenge. Hier können Jugendliche bis 25 Jahre in beliebten Games ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen – von Reaktionsgeschwindigkeit über Teamwork bis Strategie.

Damit werden gezielt Kompetenzen sichtbar gemacht, die in digitalen Berufen gefragt sind, im klassischen Bildungssystem aber oft untergehen.

Große Events mit Praxisbezug

Neben den zahlreichen kleineren Veranstaltungen warten auch mehrere große Themenevents:

Female First – Frauen-Beruf-Chancen (27. Mai, Donaustadt)

Frauen entdecken neue Karrierewege, erhalten Coaching und können direkt Bewerbungsfotos machen – inklusive Kinderbetreuung vor Ort.

Code your Career (3. Juni, Technisches Museum Wien)

Alles rund um IT, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz – inklusive Future-Skills-Check.

Wien Care (9. Juni, Favoriten)

Interaktive Bewerbungsmesse für Pflege- und Sozialberufe mit Infos zu Ausbildung und Einstieg.

Future Unlocked (15. Juni, Rathaus)

Job- und Ausbildungsmesse für 18- bis 24-Jährige mit direktem Kontakt zu Arbeitgeber*innen.

Unterstützung vom ersten Schritt bis zum Job

waff-Geschäftsführer Marko Miloradović bringt es auf den Punkt: Das Festival zeige nicht nur Möglichkeiten auf, sondern begleite Menschen auch konkret bei Aus- und Weiterbildung. Wer sich also beruflich neu orientieren, weiterentwickeln oder einfach inspirieren lassen will, bekommt hier die Gelegenheit dazu – mitten in Wien und bei freiem Eintritt.

Alle Infos und das komplette Programm gibt’s online unter: www.futurefitfestival.at