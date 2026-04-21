Große Freude am Friedrichsplatz: Die Volksschule wurde als eine von drei Finalisten in der Kategorie Allgemeinbildung für den ISB-Stiftungspreis Bildungsinnovation nominiert! Eine hochkarätige Jury hat die innovativen Ansätze ausgewählt und wird der Schule in dieser Woche einen persönlichen Besuch abstatten, um sich ein Bild vorort zu machen.

Spezielles Lernkonzept

“Wir setzen auf ein ganzheitliches Lernkonzept, das Achtsamkeit, MINT, Entrepreneurship und individualisierte Lernwege verbindet. In flexiblen Lernlandschaften und vernetzten Teams stärken wir Selbstregulation, Sprachkompetenz und forschende Neugier – mit dem Ziel, allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft bestmögliche Bildungschancen zu eröffnen”, betont Direktorin Christine Stadlmann.

15.000 Euro möglich

Der ISB-Stiftungspreis Bildungsinnovation zeichnet Einrichtungen aus, die neuartige Ansätze entwickelt oder umgesetzt haben und so zur Bildungsinnovation in Österreich beitragen. Der erste Platz ist mit 15.000 Euro dotiert – eine großartige Chance für die Schule. Die Finalisten “stehen für Ansätze, die im Alltag erprobt werden und das System weiterentwickeln”, so Jakob Calice, Vorstand der Innovationsstiftung für Bildung.

Weitere Infos zum ISB-Stiftungspreis: Stiftungspreis