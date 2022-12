Musik vom Feinsten bei Christmas in Vienna 

Christmas in Vienna war auch heuer wieder ein Höhepunkt der Vorweihnachtszeit, der aus dem Wiener Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist. Nach 2 Jahren coronabedingter Pause hat das beliebte Weihnachtskonzert am 16. und 17. Dezember nicht nur im Wiener Konzerthaus, sondern auch via TV in aller Welt begeistert.

Klänge auf höchstem Niveau

Herausragende Sängerinnen und Sänger wurden vom ORF – Radio Symphonieorchester, der Wiener Singakademie und den Wiener Sängerknaben begleitet. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielte, erstmals unter der Leitung von Dirigentin Claire Levacher, klassische Melodien, traditionelle Lieder aber auch allseits bekannte Weihnachtshits. Die kalte Jahreszeit macht leider auch vor Stars nicht halt und so sprang die junge Sopranistin Miriam Kutrowatz für die kurzfristig erkrankte Katharina Konradi ein. Leider musste auch Rolando Villazón krankheitsbedingt seine Teilnahme absagen.

Nichtsdestotrotz war „Christmas in Vienna 2022“ ein voller Erfolg und ein Fest der Stimmen, der Freude und des Friedens!

Wer das Konzert noch nicht gesehen hat oder es nochmal bestaunen möchte, hat heute Abend um 22:30 Uhr auf ORF2 die Gelegenheit dazu.