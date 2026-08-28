Publikums-Hit: Circus Louis Knie geht in die Verlängerung

Der Circus Louis Knie sorgt derzeit am Verteilerkreis Favoriten für Staunen – und bleibt länger als ursprünglich geplant.

Aufgrund des großen Publikumserfolgs wird das Wien-Gastspiel der neuen Produktion „WOW!“ bis einschließlich 20. September 2026 verlängert. Damit gibt es für Zirkusfans zusätzliche Gelegenheiten, die Show live zu erleben.

Wien sagt „WOW!“

Seit Anfang August gastiert der Circus Louis Knie mit seinem neuen Programm in Favoriten. Bereits die große Gala-Premiere am 7. August lockte zahlreiche prominente Gäste, Medienvertreter und Influencer in die Manege. Auch danach riss das Interesse nicht ab: Internationale Spitzenartistik, Comedy, Tanz und eine aufwendige Lichtshow sorgen Abend für Abend für Begeisterung.

Die große Nachfrage hat nun Folgen: Das ursprünglich nur bis Anfang September geplante Gastspiel geht in die Verlängerung.

„Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch, den wir in Wien erfahren. Die Reaktionen des Publikums zeigen uns jeden Abend, dass unser neues Konzept angenommen wird.“

…freut sich Zirkusdirektor Louis Knie jun.

Spektakel in der Manege

Für jede Menge Nervenkitzel sorgen internationale Top-Acts. Mit dabei sind unter anderem die White Angels, die als größte reisende Schleuderbrettgruppe der Welt gelten. Hoch hinaus geht es auch mit „Desire of Flight“, das beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo mit dem Goldenen Clown ausgezeichnet wurde.

Das Duo Malinovsky zeigt spektakuläre Akrobatik am Chinese Pole, während Skating Passion mit rasanter Rollschuhakrobatik Tempo in die Manege bringt. Hula-Hoop-Artistin Nicole Berousek beeindruckt mit Präzision und Körperbeherrschung. Für die nötige Portion Humor sorgen die Wolf Brothers und der brasilianische Starclown Bambolito.

Premiere ohne Tiere

Mit „WOW!“ schlägt der Circus Louis Knie zugleich ein neues Kapitel seiner mehr als 200-jährigen Geschichte auf. Erstmals verzichtet das Familienunternehmen vollständig auf Tiere. Unter dem Motto „100 % Human Performance“ stehen ausschließlich die Fähigkeiten der Artistinnen und Artisten im Mittelpunkt.

Damit will der Traditionszirkus zeigen, dass sich klassische Manege und modernes Live-Entertainment miteinander verbinden lassen. Geblieben sind die großen Bilder und das typische Zirkusgefühl – neu ist der konsequente Fokus auf menschliche Höchstleistungen.

80 Menschen für das große „WOW!“

Hinter der Produktion steckt ein beachtlicher Aufwand: Rund 80 Artistinnen, Artisten und Crewmitglieder aus mehr als zehn Nationen sorgen vor und hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf. Das moderne Zirkuszelt am Verteilerkreis misst 35 Meter im Durchmesser, ist zwölf Meter hoch und bietet bis zu 1.200 Gästen Platz. Mehr als 140 Moving Heads setzen das Geschehen spektakulär in Szene.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, hat nun länger Gelegenheit dazu: „WOW!“ ist noch bis einschließlich 20. September 2026 am Verteilerkreis Favoriten zu sehen.