Theaterstars zeigen sich ganz ungeschminkt

Mit „UNGESCHMINKT – Das Theatermuseum im Gespräch“ geht die im Vorjahr gestartete Gesprächsreihe in die zweite Saison.

Regisseur und Dramaturg Hannes Hametner bittet im festlichen Eroica-Saal des Theatermuseums im Palais Lobkowitz erneut namhafte Persönlichkeiten aus Theater, Literatur und bildender Kunst zum persönlichen Gespräch.

Blick hinter die Kulissen

Dabei geht es nicht nur um Karrieren und große Erfolge. Hametner möchte wissen, was Künstler antreibt, welche Erfahrungen sie geprägt haben und was von ihrer Arbeit bleibt, wenn Rolle, Bühnenbild oder Text für einen Moment in den Hintergrund treten. Das Publikum darf sich damit auf persönliche Geschichten und spannende Einblicke in unterschiedliche künstlerische Welten freuen.

Den Auftakt macht am 13. September Schauspieler Michael Maertens. Der vielfach ausgezeichnete Burgtheater-Star spricht über seine Herkunft aus einer Theaterfamilie, prägende Rollen und Regisseure sowie über seinen besonderen Zugang zum komischen und absurden Kern des Menschlichen.

Starke Frauen im Herbst

Am 11. Oktober nimmt Schriftstellerin Marlene Streeruwitz Platz. In ihren Romanen, Theaterstücken und Essays beschäftigt sie sich immer wieder mit Machtverhältnissen, patriarchalen Strukturen und gesellschaftlichen Zuständen. Mit Hannes Hametner spricht sie über Sprache und Macht, politisches Schreiben und die Rolle des Theaters als Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzung.

Zum Abschluss der Herbsttermine ist am 15. November die Malerin und ehemalige Bühnenbildnerin Xenia Hausner zu Gast. Im Mittelpunkt stehen die Verbindung von Theater und Malerei, ihr Blick auf den Menschen und die Frage, was sich hinter der sichtbaren Oberfläche eines Bildes verbirgt. Hausners großformatige, farbstarke Porträts sind international in Museen und Sammlungen vertreten.

Gespräche zum Nachhören

Wer bei einem der Abende nicht persönlich dabei sein kann, muss auf die Begegnungen nicht verzichten: Die Gespräche der Reihe „UNGESCHMINKT“ werden auch als Podcast veröffentlicht und können auf Spotify nachgehört werden.

Tickets & Infos: shop.khm.at/tickets/ungeschminkt

