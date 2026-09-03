Neue Streckenführung bei 2A und 3A

Ab kommenden Montag haben die Buslinien 2A und 3A geänderte Fahrstrecken. Mit dem 2A kann man in neun Minuten vom Stephansplatz zum Augarten fahren.

Neues Citybuskonzept: Vom Stephansplatz zum Augarten

Ab 7. September verbindet der 2A die Innenstadt direkt mit Karmelitermarkt und Augarten – auch die Linie 3A erhält eine neue Route. Moderne E-H2-Busse ermöglichen eine flexiblere Linienführung.

Einkaufen am Stephansplatz, danach auf einen Kaffee am Karmelitermarkt und einen gemütlichen Spaziergang im Augarten – ab 7. September liegen zwischen diesen drei beliebten Orten nur wenige Busminuten. Dank des neuen Citybuskonzepts, das die Wiener Linien gemeinsam mit den Bezirken erarbeitet haben, erhält die Linie 2A eine neue Route und fährt künftig vom Stephansplatz über Schwedenplatz und Karmelitermarkt bis zum Augarten und retour. Damit ist das grüne Naherholungsgebiet im zweiten Bezirk vom Stephansplatz innerhalb von nur neun Minuten erreichbar.

3A fährt zu Seilerstätte, Schwarzenbergplatz und Oper

Das neue Citybuskonzept bringt noch weitere Verbesserungen für die Fahrgäste: Der 3A übernimmt teilweise bisherige Stationen der Linie 2A und bindet das Wohngrätzl rund um die Seilerstätte besser an. Ausgehend von seiner bisherigen Route fährt der 3A über den Schwarzenbergplatz bis zur neuen Endhaltestelle bei der Oper. Die Linie 1A wird weiterhin auf ihrer gewohnten Strecke unterwegs sein.

Verlängerung des 57A im Frühjahr

Ab Frühjahr 2027 wird zudem der 57A bis zur Oper verlängert. Dort können die Fahrgäste zur Öffi-Knotenstation Oper/Karlsplatz wechseln.

„Optimierte Linienführungen“

„Unser Ziel ist, dass die Menschen in Wien ihre täglichen Wege möglichst einfach, bequem und umweltfreundlich zurücklegen können. Mit dem neuen Citybuskonzept entwickeln wir dieses Angebot gezielt weiter und schaffen zusätzliche Möglichkeiten, auch kürzere Wege in der Stadt unkompliziert mit den Öffis zurückzulegen.“

…betont Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

„Mit dem neuen Citybuskonzept optimieren wir Linienführungen und Umsteigemöglichkeiten und schaffen spürbare Verbesserungen – zum Beispiel mit der neuen Verbindung des 2A zwischen Innenstadt, Karmelitermarkt und Augarten.“

…so Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Bus- und Fiaker-Routen getrennt

Insgesamt wurden für das neue Citybuskonzept 17 Haltestellen neu errichtet oder adaptiert. Bei der Planung wurde außerdem darauf geachtet, dass die Öffis von beliebten Fiaker-Routen getrennt werden. So kommen die Citybusse nicht nur schneller voran, sondern werden für die Fahrgäste auch noch zuverlässiger. Die Intervalle und Betriebszeiten der Innenstadtbusse werden im Rahmen des neuen Citybuskonzepts geringfügig angepasst.

Neue Routen dank moderner Antriebstechnik

Möglich wird das neue Citybuskonzept auch durch die neueste Antriebstechnologie der Busse, welche eine flexible Routenführung erlaubt. Seit September 2025 haben zehn elektrobetriebene Wasserstoff-Busse die bisherigen Elektrobusse auf den Linien 2A und 3A ersetzt. Mit der Kombination von Elektromobilität und Wasserstoff-Technologie können die modernen Rampini-Busse den ganzen Tag ohne Nachladen unterwegs sein.

Die neuen E-H2-Busse verlängern die Reichweite des Elektromotors mithilfe einer Wasserstoff-Brennzelle, die während der Fahrt neue elektrische Energie erzeugt. Damit ist in der Innenstadt keine Ladeinfrastruktur mehr nötig.