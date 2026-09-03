Wiener Wohnbau lädt zum großen Beratungstag

Am Sonntag, 6. September, dreht sich im Rudolf-Bednar-Park alles um leistbares Wohnen: Beim siebten „Tag des Wiener Wohnbaus“ erwarten die Besucher umfassende Beratung, Einblicke in die neue Wohnungsvergabe und ein buntes Familienprogramm.

Neues Wiener Wohn-Ticket

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Wohnungsvergabe NEU. Das gemeinsame Wiener Wohn-Ticket für Gemeinde- und geförderte Wohnungen soll den Zugang zum sozialen Wohnbau einfacher und übersichtlicher machen. Ein transparentes Bonuspunktesystem berücksichtigt künftig stärker die jeweilige Lebenssituation: Wer besonders dringend Unterstützung benötigt, erhält entsprechend mehr Punkte.

„Damit machen wir den Zugang zum sozialen Wohnbau fairer, flexibler und treffsicherer.“

…betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. An einer eigenen Beratungsinsel informieren Experten der Wohnberatung Wien über das neue System und helfen bei der Registrierung. Die Vergabe startet am 22. September, eine Vorab-Registrierung ist bereits möglich.

Geballte Beratung im Park

Gemeinsam mit der #wienwohntbesser-Tour versammelt der Aktionstag zahlreiche städtische Servicestellen an einem Ort. Mit dabei sind unter anderem Wohnberatung Wien, Wiener Wohnen, MieterHilfe, wohnpartner, Hauskunft, Gebietsbetreuung Stadterneuerung sowie Fachleute für Wohnbauförderung und Wohnbautechnik.

Auch das Frauenservice Wien, die Baupolizei, Wien Energie, die Wiener Klima-Tour, das Mobile Stadtservice, die Grätzlpolizei und das Programm „Raus aus Gas“ stehen für Fragen bereit. Bei der MA 39 können Interessierte sogar Wärmebildkameras und Schallpegelmesser ausprobieren.

Unterhaltung für Groß und Klein

Neben den Beratungsangeboten wartet ein abwechslungsreiches Programm: „ORF KIDS unterwegs“ mit Robert Steiner, ein Mitmach-Zirkus, Akrobatik, Koch- und Kreativstationen sowie Workshops mit Kräuterhexe Uschi Zezelitsch sorgen für Unterhaltung. Sportlich wird es beim Wiener Tischtennis Cup, beim Boccia-Finale, in der Fußball-Arena und auf dem Hindernisparcours.

Für musikalische Stimmung sorgen der 1. Wiener Gemeindebauchor und ab 17 Uhr THE BAD POWELLS. Bezirksvorsteher Alexander Nikolai begrüßt die Gäste um 13 Uhr, Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch um 15 Uhr.

Termin auf einen Blick

Der „Tag des Wiener Wohnbaus“ findet am Sonntag, 6. September, von 12 bis 18.30 Uhr im Rudolf-Bednar-Park, Krakauer Straße 17, statt. Der Eintritt ist frei.

Das vollständige Programm gibt es unter www.wienwohntbesser.at.